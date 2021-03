Vượt ẩu trên cầu gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân tới chết vẫn hưởng án treo!

Do người lái ô tô gây tai nạn đã lùi xe bỏ mặc nạn nhân giữa đường mưa ướt, người đi đường đã dừng lại cứu giúp đưa cháu bé đi bệnh viện. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Clip tố cáo hành vi bất nhẫn của tài xế

Ông Bùi Xuân Bình (1980, trú xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) là bố cháu Bùi Đình T. (SN 2008, đã tử vong trong vụ TNGT tối ngày 28/08/2020) vừa có đơn thư gửi Báo Giao thông.

Trong đơn, ông Bình bày tỏ sự bất bình khi mà người gây ra cái chết cho con trai mình không được Tòa án nhân dân Tx Thái Hòa xử lý nghiêm minh. Theo ông Bình, vào lúc 21h16’ ngày 28/08/2020, tài xế Đàm Quang Trường (SN1991, trú Khối Tân Liên, phường Hòa Hiếu, tx Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển ô tô bán tải BKS 37A-089.24 đi từ Quỳ Hợp về Tx Thái Hòa theo QL48. Khi xe đi trên Cầu Hiếu, Trường đã cho xe vượt sai quy định, đâm vào xe đạp điện do cháu T điều khiển, chở theo cháu Ngô Trí H (SN2008), đi theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm cháu T tử vong, cháu H bị thương nhẹ.

>>> Đoạn video clip ghi lại toàn bộ vụ tai nạn và hành vi lùi xe bỏ trốn của lái xe ô tô

Your browser does not support the video tag.

Bất bình hơn, anh Bình cho rằng: “Qua lời những nhân chứng tại hiện trường và video camera gần đó ghi lại, sau khi gây tai nạn, Trường đã bỏ mặc con anh nằm bất tỉnh dưới đường không đưa đi cấp cứu. Thậm chí, Trường còn tự ý lùi xe, quay đầu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Rồi còn ung dung về khách sạn gần đó để xe, rồi đi bộ về nhà người thân ngủ. Mãi đến 9h sáng hôm sau mới tới cơ quan công an trình diện. Hành vi của Trường là bất nhân, không chỉ vi phạm luật giao thông gây tai nạn mà còn vi phạm đạo đức người lái xe, coi thường các quy định của pháp luật, cần phải được nghiêm trị”.

Anh Bình - bố của cháu bé, bức xúc vì cách xét xử và bản án của tòa sơ thẩm đối với kẻ gây nên cái chết cho con trai mình.

Chính bản thân những người làm báo lâu năm như chúng tôi, khi xem đoạn video cũng không khỏi bức xúc. Vụ tai nạn chỉ xảy ra được chừng 50 giây thì tài xế đã lùi xe quay đầu bỏ trốn (trong video 2 xe va chạm lúc 21h17’00s; tài xế lùi xe quay đầu lúc 21h17’50s). Nạn nhân là 2 cháu nhỏ, bị bỏ nằm lại giữa cầu, nền đường vũng nước mưa, thời tiết lạnh lẽo. Khi lùi xe bỏ đi, tài xế cũng không đặt biển hoặc vật cảnh báo, gây nguy cơ 2 cháu sẽ có thể bị xe khác đâm phải.

Thế nhưng, có một điều vô cùng kỳ lạ, trong bản án số 02/2021/HSST ngày 26/01/2021 của Tòa án nhân dân Tx Thái Hòa, chỉ tuyên phạt tài xế Trường 30 tháng tù và cho hưởng án treo vì không có tình tiết tăng nặng.

Điểm bất thường trong phiên “xử kín”?

Cho rằng hành vi vi phạm của bị cáo đã quá rõ, cộng với việc có video clip và nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn, nên anh Bình đã tin tưởng vào Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa mà không mời luật sư bào chữa. Kết cục nhiều hành vi phạm tội có mức tăng nặng lại được dùng làm cơ sở giảm án.

Ông Bình cho rằng: Phiên xét xử ngày 26/01/2021 tại Tòa án nhân dân tx Thái Hòa có nhiều điểm bất thường. Quá trình xét xử tòa không thực hiện công khai như đề nghị của gia đình.

“Tòa xử không công minh, có dấu hiệu bao che cho bị cáo, mớm cung như hỏi sau khi tai nạn thì đã gọi điện cho ai nhờ giúp? đi đâu làm gì? Không mời, không cho nhân chứng hiện trường phát biểu, mà đi hỏi nhân viên khách sạn, người nhà bị cáo...

Thậm chí, quá trình xét xử còn không bật loa phóng thanh. Trong khi gia đình tôi đề nghị xử công khai, làm vụ điểm để tuyên truyền, đăng thông tin điện tử nhưng tòa cho rằng cháu đang nhỏ nên không làm”, ông Bình nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông về nội dung bản án, bà Trần Thị Ngoan - Phó Chánh án TAND tx Thái Hòa, Thẩm phán, chủ tọa phiên xử, cho rằng: Bản thân đã xét xử rất công tâm, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Theo bà Ngoan, lái xe Trường có 2 tình tiết giảm nhẹ chính gồm: Tự nguyện bồi thường (điểm b khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự) - đến khi xét xử phía gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 180 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng đã nộp tạm giữ tại Chi cục thi hành án;

Thứ 2 là thành khẩn khai báo (điểm s khoản 1 điều 51). Ngoài ra, lái xe có một điểm giảm nhẹ ở khoản 2 nữa. Nó thể hiện trong hồ sơ điều tra: Mặc dù lúc xảy ra tai nạn lái xe có mặt ở hiện trường, sau đánh xe đến chỗ khách sạn để gọi bố tới xử lý. Người nhân viên khách sạn có khuyên lái xe nên tránh đi trong lúc gia đình đang bức xúc, đến sáng hôm sau thì tới cơ quan công an và được lập biên bản về việc đầu thú của lái xe.

Riêng về 2 tình tiết tăng nặng là không cứu giúp người bị tai nạn và lùi xe bỏ trốn khỏi hiện trường, thì bà Ngoan nói rằng: “Đó là ý kiến cá nhân của bố nạn nhân. Còn chiếu theo luật, tôi không thể áp dụng hình thức tăng nặng này cho bị cáo được”.

Hiện tại anh Bình đã có đơn kháng cáo gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để đề nghị hủy bản án sơ thẩm và xét xử phúc thẩm.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông