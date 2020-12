Vừa vô địch U17 QG, các học trò của Văn Quyến tiếp tục thi đấu Vòng loại U19 QG năm 2021

Đội U17 SLNA vô địch giải U17 quốc gia năm 2020

Tham dự vòng loại giải Vô địch U19 quốc gia năm 2021 gồm có 28 đội bóng được chia làm 5 bảng. Theo kết quả chia bảng đội U19 SLNA nằm ở bảng B do Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Kon Tum đăng cai tổ chức gồm 5 đội: Công An Nhân Dân, Hà Tĩnh, Kon Tum, Thừa Thiên Huế và Sông Lam Nghệ An.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (lượi đi - lượt về) tính điểm xếp hạng tại mỗi Bảng. Chọn 5 đội xếp thứ Nhất, 2 đội xếp thứ Nhì có thành tích thi đấu tốt nhất ở mỗi bảng vào Vòng chung kết.

Thời gian thi đấu Vòng loại từ ngày 10 - 21/01/2021, lượt về từ ngày 23/01 - 02/02/2021. Địa điểm thi đấu tại Kon Tum.

Đội U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại giải U19 quốc gia năm 2021 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh với lứa cầu thủ vừa vô địch U17 quốc gia năm 2020 như: Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Phan Xuân Đại, Hồ Văn Cường, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Cảnh Tiệp, Đào Ngọc Tú,... và lứa cầu thủ sinh năm 2004, 2005 như: Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Nguyễn Văn Bảy, Đặng Bá Hà, Nguyễn Quang Vinh,... Hiện tại các cầu thủ Đinh Xuân Tiến, Cái Văn Quỳ và Hồ Văn Cường đang cùng đội U21 SLNA thi đấu tại VCK giải U21 QG 2020 tại Nha Trang.

Ở mùa giải năm 2020, đội U19 SLNA dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến và đã giành huy chương Đồng. Với lực lượng chính là đội vô địch U17 vừa qua, hy vọng đội U19 SLNA sẽ thi đấu thành công và giành kết quả cao nhất của giải đấu sắp tới.

Nguồn tin: slnafc.com