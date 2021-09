Vừa thấy bóng cán bộ CA, người đàn ông nhanh chân chạy xuống dòng nước đen ngòm tẩu thoát trong tích tắc

Thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đến hiện tại, bên cạnh phần đông người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng, chống dịch thì vẫn còn số ít người dân thiếu ý thức, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng khi bị nhắc nhở, lập biên bản.

Mới đây, cư dân mạng lại đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ra đường khi không có giấy tờ cần thiết, vừa thấy bóng dáng cán bộ CA liền nhanh thoăn thoắt chạy thoát thân.

Được biết, sự việc được cho là diễn ra tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông cởi trần đang đi bộ dọc một con kênh. Cùng thời điểm này, một cán bộ CA đi tuần và phát hiện người đàn ông đến tiến đến để chuẩn bị kiểm tra.

Tuy nhiên, khi vừa thấy bóng cán bộ CA, người đàn ông liền nhanh chân bỏ chạy xuống dòng nước đen ngòm để qua bờ bên kia, hòng trốn chạy.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hành động vi phạm và thoái thác trách nhiệm của người đàn ông bị dân mạng chỉ trích mạnh mẽ.

"Cứ như thế này thì bao giờ mới hết dịch đây. Ở nhà để bảo vệ sức khỏe thì không muốn cứ thích ra đường để làm khổ mình, khổ mọi người"

"Nhìn cảnh người đàn ông thoăn thoắt bỏ chạy, có vẻ như ông ta rất thân thuộc địa bàn ấy nhỉ?"

"Không biết rằng sau đó người đàn ông có bị bắt lại không? Nếu mà bị bắt lại thì phải phạt thật nặng cho hành vi thiếu ý thức trên nhé", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn