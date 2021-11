Vừa ra tù lại "ngựa quen đường cũ" buôn hồng phiến

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An chiều 2/11 xác nhận vừa phối hợp Công an huyện Quế Phong mật phục bắt giữ Lô Xuân Lương (SN 1997, trú bản Liên Khương, xã Châu Kim) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ bắt giữ diễn ra vào chiều muộn 31/10, tại khu vực bìa rừng xã Tiền Phong. Từ nguồn tin trinh sát về việc một đối tượng chuẩn bị có hành vi mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Quế Phong thần tốc triển khai lực lượng tiến hành bao vây, mật phục.

Lô Xuân lương ra tù chưa lâu đã tiếp tục sa chân vào con đường ma túy

Khi Lô Xuân Lương xuất hiện tại địa điểm trên, các mũi trinh sát từ nhiều hướng đồng loạt ập vào khống chế, bắt gọn thanh niên bản.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng 96,77 gam.

Trước đó Lô Xuân Lương từng có 1 tiền án với tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và chỉ mới ra tù được vài tháng nhưng đã nhanh chóng sa chân vào con đường cũ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An tiếp tục điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn