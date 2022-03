Vừa mua SH đã bị trộm, camera hé lộ tình tiết lúc 4 giờ sáng khiến chủ nhà "lạnh gáy"

Vụ trộm táo tợn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 15/3 tại một căn Ki-ốt trong con hẻm trên đường Lê Thị Trung (Thành phố Thuận An, Bình Dương). Theo diễn biến từ camera an ninh ghi lại thì vào thời điểm trên, 3 đối tượng đội mũ bảo hiểm tiếp cận ki-ốt rồi tìm cách mở khoá cửa chính.

Mở khoá thành công, 2 tên đột nhập vào trong, tên còn lại đứng ngoài canh. Sau khoảng 5 phút, các đối tượng đã lấy xe SH thành công. Chia sẻ trên báo Lao Động, anh Nguyễn Công Khánh (31 tuổi) - chủ nhà, cho biết thời điểm các đối tượng đột nhập vào ki-ốt trộm SH, anh đang ngủ trên gác 2 và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Xem lại sự việc qua camera an ninh, người ta không khỏi "rùng mình" vì sự liều lĩnh, táo tợn của các đối tượng. Được biết, chiếc xe SH mới mua này có giá trị hơn 150 triệu đồng.

Những tên trộm đột nhập vào nhà dân lấy SH trị giá 150 triệu



Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc