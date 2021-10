Vừa lái xe vừa tu trà sữa, cô gái đâm thẳng vào đầu ô tô, nhìn lại hình ảnh chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ

Đoạn clip dở khóc, dở cười được đăng tải lên MXH ghi lại tình huống giao thông hy hữu của cô gái trẻ đang được dân mạng bàn tán xôn xao.

Your browser does not support the video tag.

Vừa lái xe vừa uống trà sữa, cô gái tông thẳng vào ô tô

Theo đó, cô gái trẻ một tay điều khiển xe đạp điện, một tay cầm cốc trà sữa đang mải mê uống trong lúc lái xe từ bên đường. Chính vì không quan sát xe đi hướng ngược chiều nên cô gái này đã tông thẳng vào ô tô.

Vừa lái xe vừa tu cốc trà sữa, cô gái nhận về cái kết muốn... "độn thổ"

Hậu quả, cốc trà sữa trên tay của cô gái lúc này bị văng ra bắn tung tóe lên mắt, lên mặt trong khi miệng cô gái nãy ngậm trà sữa khiến ai xem cũng... đành câm nín vì không biết nên khóc hay nên cười.

May mắn tài xế ô tô đã phanh kịp nên cô gái không không gặp chấn thương gì nghiêm trọng, tuy nhiên, tình huống trên đã khiến dân mạng được phen bàn tán xôn xao. Ai cũng cho rằng, vừa lái xe vừa ăn/uống là hành động hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến chính người cầm lái và có thể liên luỵ đến những người xung quanh.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc