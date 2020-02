Vụ vali chứa thi thể trôi trên sông Hàn: Khởi tố vụ án "Giết người"

Nghi phạm "Giết người" X.Q.P. (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc)

Nạn nhân trong vụ án là B.D.P. (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc). Nghi phạm X.Q.P. (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) đã khai nhận hành vi phạm tội “Giết người”. Nạn nhân là bạn thân với người yêu của đối tượng X.Q.P.

“Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ người nữ là người yêu của X.Q.P có liên can vụ án hay không” - Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Như Dân trí đã đưa tin hôm qua (7/2), người dân phát hiện một vali chứa thi thể không nguyên vẹn trôi trên sông Hàn. Công an TP Đà Nẵng, ngay trong buổi sáng cùng ngày đã tìm được phần thi thể còn lại của nữ nạn nhân người Trung Quốc trong một túi ni lông.

Đồng thời, công an đã xác định và bắt tạm giữ nghi phạm X.Q.P., cùng quốc tịch với nạn nhân. Tại cơ quan công an, Q.P. khai nhận hành vi “Giết người”, do mâu thuẫn khi chung chia tiền chơi cờ bạc.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Dân trí