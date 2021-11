Vụ tố thầy lang ở Bắc Giang: "Thầy phải thông chứ chồng con thông thì nói chuyện gì"

Theo đơn tố cáo được gửi tới cơ quan công an hồi tháng 8/2021, vợ chồng anh X. chị Y. (ở huyện Lục Nam) lấy nhau từ năm 2015 nhưng lâu có con. Anh chị nghe giới thiệu thầy lang Vũ Trọng Hải "bốc thuốc rất hay" nên tìm gặp vào cuối năm 2017. Sau 3 tháng điều trị, chị Liên có bầu và cuối năm 2018 sinh một cháu trai. Năm 2020, vợ chồng tiếp tục nhờ chạy chữa và có thêm một bé trai, sinh tháng 5/2021. Gia đình thấy hai con có ngoại hình khác anh Y. nên lấy mẫu tóc đi xét nghiệm, kết quả "không cùng huyết thống". Cảnh sát sau đó giám định AND cho thấy, hai cháu bé đều 99,99% là con của vị thầy lang. Chị Y. cho hay khi chữa bệnh, thầy lang yêu cầu vào phòng riêng để "đả thông kinh mạch". Thầy lang lấy lý do chữa bệnh đã nhiều lần ép chị quan hệ tình dục trái ý muốn. Khi đối chất, thầy lang thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục vì chị Y. "tha thiết xin con", không có chuyện ép buộc.