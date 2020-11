Vụ tấn công nguyên bí thư Thành ủy Nha Trang: nghi can là quân nhân, khai nợ nần nhiều

Nhà riêng nguyên bí thư Thành ủy Nha Trang, nơi xảy ra vụ án - Ảnh: DUY THANH

Chiều 6-11, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết nghi can xông vào nhà gây thương tích cho ông Hoàng Văn Trường, nguyên bí thư Thành ủy Nha Trang, đã đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú vào tối 5-11.

Nguồn tin cho biết sau khi nghi can đến đầu thú, cơ quan điều tra đã thực hiện các thủ tục bắt khẩn cấp. Do người này là quân nhân của một đơn vị quân đội, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với cơ quan điều tra quân đội tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm thì trước khi gây án, anh ta nợ nần rất nhiều.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, đầu giờ chiều 1-11, một người đàn ông đi xe máy, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm kín mặt vào nhà ông Trường (66 tuổi, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2010-2015) ở khu đô thị mới Phước Long (P.Phước Long, TP Nha Trang) tấn công, gây thương tích cho ông ở vùng cổ.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Trường bị cắt rách tĩnh mạch cổ và được phẫu thuật xử lý ngay trong chiều tối 1-11. Đến nay, sức khỏe ông Trường ổn định.

Tác giả: THÂN HOÀNG – DUY THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ