Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong ở Nghệ An: Hiện trường hé lộ điều gì?

Một vệt lốp xe in trên mặt cầu

Sáng 5/10, PV Báo Giao thông quay trở lại hiện trường tai nạn xe ô tô tông xe máy rồi lao xuống cầu treo khiến 5 người tử vong ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đã một đêm trôi qua nhưng những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người dân tiếp tục có mặt trên cầu để quan sát rõ hơn hiện trường vụ tai nạn.

Trong khi đó, lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến khá lớn, lực lượng CSGT và TTGT vẫn có mặt trên cầu để điều tiết phương tiện lưu thông qua đây.

Theo quan sát, mặt cầu rộng khoảng hơn 4m, đủ cho một xe ô tô và một xe máy lưu thông cắt ngang nhau cùng lúc. Khoảng cách từ cầu xuống mặt nước khoảng hơn 20m.

Tại hiện trường, hai vệt lốp bánh xe in trên mặt cầu khá rõ, phần lan can cầu sau khi bị đâm vẫn gác lại trên cáp dọc của cầu.

Video hiện trường các vệt lốp bánh xe in trên mặt cầu

Một lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Qua trao đổi bước đầu xác định xe ô tô đi từ hướng xã Phong Thịnh sang xã Thanh Liên. Khi xe đi đến giữa cầu thì lao sang phía bên trái, va chạm với xe máy đi chiều ngược lại. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm gãy lan can cầu rồi lao xuống sông.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy bị hất văng khỏi xe. Một người rớt xuống sông tử vong tại chỗ, người còn lại gác trên cầu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. 3 người ngồi trên xe ô tô cũng đã tử vong khi xe chìm xuống sông.

Nhận định về vết phanh dài trên hiện trường, vị này cho biết: Vết phanh xuất hiện do lái xe vừa phanh vừa đánh lái sang trái khiến lốp xe trượt trên mặt cầu. Để xác định tốc độ phương tiện phải chờ kết quả giám định. Tuy nhiên để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy chắc chắn tốc độ của xe ô tô không phải chậm (!?).

Ông Trịnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Cầu treo sông Giăng được thi công và đưa vào sử dụng từ năm 1987, đến nay đã cũ và yếu. Hiện nay, cầu nằm trên tuyến đường huyết mạch QL46C, lưu lượng người và phương tiện rất lớn, trong khi cầu đã rất yếu.

Trong chương trình thu hút đầu tư của huyện và chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kì 2020 - 2025, huyện cũng đã đề xuất Cục Quản lý đường bộ II báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đầu tư xây dựng cầu cứng mới.

“Nếu được đầu tư xây dựng cầu cứng mới, UBND huyện Thanh Chương cam kết sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành làm tốt công tác GPMB để dự án được thực hiện sớm nhất”, ông Nhã nói.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại khu vực hiện trường vụ tai nạn:

Rất nhiều người dân hiếu kì vẫn đi lên cầu quan sát lại hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT và TTGT vẫn có mặt trên cầu để điều tiết giao thông khu vực này.

Mặt cầu khá rộng, đủ cho một xe ô tô và một xe máy lưu thông cắt ngang nhau cùng lúc.

Ông Trịnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cùng các lãnh đạo huyện kiểm tra lại hiện trường vụ tai nạn.

Vệt lốp bánh xe in trên mặt cầu hướng từ giữa cầu ra mép lan can.

Vệt lốp bánh xe in khá rõ, chứng tỏ tài xế lái xe ô tô đã cố gắng phanh xe lại

Phải chờ giám định mới biết được tốc độ của xe ô tô, nhưng nhìn vệt lốp bánh xe nhiều người cũng phán đoán chiếc xe chạy không hề chậm.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 4/10/2020, trên cầu treo sông Giăng (nối liền giữa 2 xã Phong Thịnh và Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ TNGT thảm khốc. Lúc này, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A - 93.553 do Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980 trú tại xóm Nho Xuân) điều khiển chở theo Lê Đình Anh (SN 1983 trú tại xóm Nho Tân, xã Thanh Nho) và anh Lê Đình Quyết (SN 1973 trú tại xóm Nho Liên, Thanh Nho) va chạm với xe mô tô Honda Airblade do Đào Văn Nam trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, người cùng xóm). Hậu quả, ô tô rơi xuống sông Giăng, 3 người trong xe tử vong tại chỗ. Hoàng Anh Tuấn cũng bị đâm văng xuống sông tử vong tại chỗ, Đào Văn Nam cùng xe máy gác lại trên cầu, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Anh Nguyễn Đình Tám (xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - Người tiếp cận hiện trường xe ô tô dưới sông đầu tiên (cũng là người thân với 3 nạn nhân trên xe) cho biết: Trước đó họ có ăn cơm với nhau, hai người ngồi sau xe ô tô có uống rượu, còn lái xe thì không (!?). Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình đã chỉ đạo điều tra vụ tai nạn.

Tác giả: Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn