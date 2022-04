Vụ Phó Chủ tịch xã ở Hải Dương bị đánh: Các nạn nhân lần đầu lên tiếng

Liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng, TP Hải Dương cùng cán bộ công chức xã bị hành hung khi nhắc nhở doanh nghiệp san lấp, xây dựng trái phép, các nạn nhân đã có những chia sẻ ban đầu.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Tuấn Anh, công chức nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, môi trường xã An Thượng cho biết, sau hơn 10 ngày điều trị, hiện anh đã quay trở lại công việc nhưng luôn trong tình trạng lo lắng.

"Vài ngày trước đây, khi sức khoẻ đã ổn, tôi đã quay trở lại với công việc của mình. Tuy nhiên, hình ảnh bị đánh thời điểm đó luôn trong đầu làm tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, lo lắng. Giờ đi qua hiện trường tôi còn thấy sợ", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Nói về vụ việc, anh Tuấn Anh cho hay, thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, khoảng 20h ngày 15/4, anh cùng Phó Chủ tịch kiểm tra, giám sát ở khu đất của Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD.

Đến khoảng 21h30, khi phát hiện có người sang lái xe và đổ cát xuống khu đất chưa rõ về mốc giới thì anh cùng vị Phó Chủ tịch đã yêu cầu dừng việc đổ cát.

"Vừa mới nhắc nhở xong thì sau đó có 2 người khống chế tôi và đánh liên tiếp vào mặt, đầu, bụng trái tôi và khoảng 3 người đánh Phó Chủ tịch. Tôi thì bị đau hàm trái, tím phần bụng và ê ẩm khắp người", anh Tuấn Anh cho biết thêm.

Cũng theo anh Tuấn Anh, đối với vụ việc xảy ra, anh mong muốn cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các đối tượng với phương châm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Mới trải qua 2 lẫn phẫu thuật sọ não nên sức khoẻ của vị Phó Chủ tịch xã An Thượng vẫn đang yếu, phải nằm viện theo dõi và điều trị

Đối với nạn nhân Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng, sau thời gian điều trị và mới trải qua phẫu thuật mổ sọ não lần 2 nên sức khoẻ vẫn rất yếu, phải theo dõi liên tục.

Chia sẻ về vụ việc, ông Hanh cho biết, hôm đó, ông cùng anh Tuấn Anh xuống hiện trường thực hiện ca trực sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo xã.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 xe chở đất, trong đó có 2 xe có đất, một xe không có đất do đã đổ xuống hiện trường. Ngay khi phát hiện sự việc trên, Tổ công tác của xã An Thượng đã ngăn cản không cho các xe tiến hành san lấp mặt bằng.

Tuy nhiên, nhóm người đã không chấp hành và còn tuyên bố "mày là cái gì để ngăn cản". Sau đó, đã xông vào đánh ông Hanh.

"Có 2 đối tượng lao vào đánh anh Tuấn Anh - cán bộ xã đi cùng và 3 đối tượng đánh tôi. Sự việc nhanh chóng được báo về chính quyền xã. Tuy nhiên, khi lực lượng của xã xuống hiện trường, một số đối tượng trong nhóm côn đồ đã chạy mất", ông Hanh nói.

Ông Hanh cũng mong muốn sai phạm của nhóm côn đồ được thực hiện nghiêm để tạo sự răn đe.

Trước đó, Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD do anh Trần Quang Huỳnh ở xã An Bình (huyện Nam Sách) làm Giám đốc. Thửa đất ở xã An Thượng của doanh nghiệp này là đất thương mại - dịch vụ với tổng diện tích gần 5.000 m2.

Ngày 15/4, anh Huỳnh đã thuê Công ty TNHH Nam Anh thực hiện việc san lấp đất tại thửa đất trên để thi công công trình với giá 87.000 đồng/m2. Doanh nghiệp này thi công nhưng chưa được cấp phép xây dựng và chưa xác định rõ mốc giới.

UBND xã An Thượng đã yêu cầu phía công ty tạm dừng san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, các lái xe của Công ty TNHH Nam Anh vẫn cố tình chở vật liệu vào san lấp và xảy ra sự việc trên.

Khi ông Hanh và anh Tuấn Anh thực hiện nhiệm vụ đến hiện trường để yêu cầu dừng thi công, thì bị Phạm Văn Tùng (38 tuổi, ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng) - Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh và Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi, ở khu dân cư Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, cùng TP Hải Dương) - tài xế máy xúc của Công ty này lao vào hành hung.

Hậu quả, ông Hanh bị gãy răng hàm dưới, gãy xương mũi và chấn thương sọ não phải đi bệnh viện cấp cứu. Còn anh Tuấn Anh bị thương, điều trị tại nhà.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/4, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ" đối với Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh.

Tác giả: Quốc Phương

Nguồn tin: Báo Giao thông