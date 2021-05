Vụ phát tán clip nóng của nữ diễn viên: GĐ Công an Hà Nội nói "đang xác minh, cứ bình tĩnh, đừng quy chụp nọ kia"

Ảnh cắt từ clip bị phát tán trên mạng xã hội.

Tối 28/5, trao đổi với PV, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, công an đang xác minh, làm rõ clip nóng của một nữ diễn viên được phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Khi phóng viên đề cập đến vấn đề "Công an phường triệu tập nữ diễn viên này lên làm việc liên quan đến hành vi tụ tập ăn uống và lấy mật khẩu điện thoại làm việc". Ông Trung liền ngắt lời và nói "vụ việc này công an đang xác minh, đừng có vội chạy theo dư luận .... và quy chụp thế nọ, thế kia".

Trước đó, một clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh "quan hệ" của một cặp đôi thu hút nhiều chia sẻ, bình luận.

Nữ chính nhanh chóng được dân mạng "khoanh vùng", và được cho là một hot girl nổi tiếng V. T. A. T. từng đăng ký thi Hoa hậu cũng như tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám như "Về nhà đi con".

Chiều cùng ngày, chia sẻ với báo chí A. T. cho biết, cô đang rất hoảng loạn. Trong hôm 27/5, cô đã di chuyển lên cầu Nhật Tân, có ý định tự tử nhưng may mắn được bạn trai và mẹ ngăn lại.

Lãnh đạo Công an phường Trung Hòa xác nhận, đêm 27/5 chị V.T.A.T. (SN 1998, tạm trú trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy) đã đến cơ quan công an để trình báo về sự việc chị bị phát tán clip riêng tư nhưng chưa làm đơn. "Chúng tôi đang vận động chị T. đến để làm việc và làm đơn trình báo", vị này nói thêm.

Trả lời về thông tin cho rằng, đoạn clip nhạy cảm của chị T. bị phát tán sau khi công an phường thu giữ điện thoại của chị kèm mật khẩu điện thoại, vị lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho hay, thông tin này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

