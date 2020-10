Vụ phát hiện bộ xương người trong rừng keo: Tìm thấy vật đặc biệt trong chiếc áo tại hiện trường

Khu vực phát hiện bộ xương người. Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ phát hiện bộ xương người ở trong rừng keo ở Nghệ An, sáng ngày 11/10, trao đổi với Đất Việt, ông Đậu Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận và cho biết, danh tính nạn nhân đã được xác định là N.V.T (32 tuổi, trú ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

"Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thấy chiếc áo treo ở cành cây, trong chiếc áo có một cái ví có chứng minh thư nên chúng tôi đã liên hệ về địa phương để báo cho người nhà đến nhận.

Ngoài chiếc áo treo cành cây, tại hiện trường, lực lượng chức năng thấy xương ở trong một chiếc áo khác. Theo phía địa phương nơi nạn nhân sinh sống cho biết, T. mất tích từ tháng 2/2018, là đối tượng nghiện", ông Phú cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, lực lượng chức năng đã bàn giao bộ xương người này cho gia đình để đưa về quê mai táng.

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 9/10, khi đang vào khu vực rừng keo thôn Cẩm Lợi (xã Cẩm Sơn), một người dân hoảng hồn phát hiện bộ xương người nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường thể hiện nạn nhân trước đó đã chết trong tư thế treo cổ. Bộ xương người còn nguyên vẹn các bộ phận.

Được biết, khu vực phát hiện bộ xương là một vùng núi hẻo lánh, ít người qua lại.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com