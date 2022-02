Vụ nổ súng bắn cặp vợ chồng ở Thái Nguyên: Người thân nghi phạm nói gì?

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương, nhiều người dân tại thôn Tân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa hết xôn xao trước sự việc.

Nhiều người dân tại đây cho biết, mâu thuẫn cãi vã về việc vay nợ giữa Lê Văn Hữu (SN 1981, trú tại thôn Tân Tiến) và gia đình ông Lê Văn Tới đã xảy ra từ trước Tết Nhâm Dần.

Tuy nhiên, mọi người nghĩ rằng nợ nần là việc khó tránh khỏi và người thân trong gia đình ông Tới không nợ Hữu nhiều tiền, nên khó có thể xảy ra án mạng.

Căn nhà gia đình Hữu sinh sống.

Cũng theo phản ánh của người dân thôn Tân Tiến, Hữu không phải là đối tượng ngổ ngáo, thích gây sự đánh nhau nên việc y nổ súng càng khiến mọi người bất ngờ.

Theo ghi nhận, đến chiều nay gia đình ông Tới và gia đình Hữu đã tổ chức lễ mai táng cho những người đã mất.

Thông tin với phóng viên, một người thân trong gia đình nghi phạm Lê Văn Hữu cho biết, Hữu là con trai cả trong gia đình có 7 anh em. Hữu đã lập gia đình và có 2 người con, cháu lớn đã học hết cấp 3 còn con sau đang học trung học cơ sở.

Sự việc xảy ra khiến người thân của Hữu và làng xóm rất sốc.

Nhà con trai ông Tới và nhà Hữu chỉ cách nhau con đường bê tông khoảng 3 mét. Còn từ nhà ông Tới đến nhà Hữu khoảng 100 mét.

"Trước khi xảy ra vụ án, tôi cũng nghe về việc 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Nhưng tôi chỉ biết 1 người con trai của ông Tới vay tiền Hữu và chưa trả được, 2 bên từng có mâu thuẫn về chuyện này. Còn cụ thể vay bao nhiêu, vay thế nào thì tôi không nắm được...", chú của nghi phạm Lê Văn Hữu nói.

Người chú cũng chia sẻ, bản thân Hữu là người khá kín tiếng, nên thời điểm trước khi xảy ra vụ án không ai thấy Hữu có điểm gì bất thường. Hữu cũng không chia sẻ điều gì về nhà ông Tới với vợ con, anh em. Tuy nhiên, Hữu có uống rượu.

"Lúc gây án nó có uống rượu hay không thì tôi không biết nhưng ngày thường là có uống...", người chú khẳng định.

Sau khi nổ súng bắn ông Tới thì Hữu tự sát và vết máu vẫn còn vương trên máu ở cánh cửa tầng 2.

Lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, nguyên nhân việc Hữu nổ súng bước đầu được xác định do một người con trai của ông Lê Văn Tới có vay nợ tiền của nghi phạm. Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Sau đó, gia đình ông Tới đã gửi đơn đến Công an xã Dân Tiến vì bị Hữu đe doạ trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày.

Nhận tin báo, Công an xã Dân Tiến đã báo cáo Công an huyện Võ Nhai và đang xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Dân Tiến, ở địa phương Hữu chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình người này có kinh tế bình thường, chủ yếu làm nông nghiệp và làm tự do.

Your browser does not support the video tag.

Video: Người nhà khóc thảm tiễn đưa nạn nhân trong vụ nổ súng ở Thái Nguyên đi an táng (Anh Hùng)

Trước đó, vào khoảng 9h50 ngày 15/2, ông Lê Văn Tới (51 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Đoàn (51 tuổi, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn V. (31 tuổi, ở xóm Tân Tiến) thì bị Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông Tới và bà Đoàn.

Sau đó, Lê Văn Hữu đã dùng súng tự sát.

Vụ việc xảy ra khiến Hữu và ông Lê Văn Tới tử vong, còn bà Phạm Thị Đoàn bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị