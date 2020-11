Vụ nghi bị công an xã đánh thủng màng nhĩ: Trưởng CA huyện nói gì?

Anh Phan Văn Hương khẳng định những nội dung Báo Giao thông phản ánh là đúng như anh chia sẻ...

Công an huyện né, chuyển công an tỉnh trả lời

Liên quan đến vụ việc anh Phan Văn Hương (34 tuổi, ở xóm 5, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) phản ánh nửa đêm bị Công an xã Liên Thành phối hợp với Công an xã Công Thành còng tay "mời" lên trụ sở Công an xã Liên Thành đánh chảy máu, thủng màng nhĩ tai trái, ngày 16/11 PV Báo Giao thông đã đến trụ sở Công an huyện Yên Thành để đăng ký làm việc.

Tuy nhiên, qua trao đổi, Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết: Chuyện này tôi không thể trả lời được, vì quy chế phát ngôn của ngành, mời PV về làm việc với Công an tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, anh Phan Văn Hương (34 tuổi, ở xóm 5, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết: Sáng nay có 3 cán bộ công an đã về nhà anh để làm rõ thông tin bài viết “Làm rõ vụ chảy máu tai, thủng màng nhĩ sau nửa đêm ở trụ sở công an xã”, mà Báo Giao thông đã đăng tải trước đó.

“Quá trình làm việc có sự chứng kiến của nhiều người dân. Cán bộ công an hỏi tôi có PV về làm việc hay không và có chia sẻ với PV như nội dung bài báo hay không. Tôi khẳng định lại với các cán bộ công an là có PV Báo Giao thông về làm việc, và những nội dung mà báo phản ánh là đúng như tôi đã chia sẻ và sự thật cũng xảy ra như vậy”, anh Hương cho biết.

Một nhân chứng có mặt tại nhà anh Hương cũng cho biết: Sáng 6/11, anh lên trụ sở UBND xã Liên Thành thì thấy anh Hương đã được thả về. Lúc này, mặt mày anh Hương đã sưng tím, đi bộ cũng không vững.

Your browser does not support the video tag.

Video anh Hương, bà Tứ kể lại một phần vụ việc

Công an xã trả lời sai sự thật (?!)

Anh Hương và mẹ là bà Trần Thị Tứ (63 tuổi) tỏ ra bức xúc, bất bình trước những câu trả lời của Công an xã Liên Thành và Công an xã Công Thành như trong bài viết phản ánh là: Không nhảy tường vào mà cửa cổng không khóa; không còng tay lúc mời lên; không còng tay, còng chân lúc làm việc; không đánh đập, bức cung, nhục hình; trước khi về, anh Hương và bà Tứ đã ký vào biên bản quá trình làm việc khách quan, không bị đánh đập, nhục hình; trước đó anh Hương bị người dân ở Công Thành tát...

Bà Tứ khẳng định: Công an nói như thế là nói dối. Tối đó (khuya 5/11), 2 đồng chí nhảy tường rào vào nhà tôi đập cửa nhà; vào còng tay con trai tôi xong họ còn bắt tôi ra mở cửa cổng. Còn chuyện ký vào biên bản, họ đưa cho tôi, tôi nói “tôi không biết gì đâu, các anh bảo tôi ký thì tôi ký”.

Chỉ vào những vết sẹo in lại trên cổ tay và cổ chân, anh Hương nói: Đó là "kết quả" của còng số 8 siết quá chặt nên để lại sẹo. Công an nói không còng tay, còng chân, không đánh đập là hoàn toàn không đúng.

"Ngay từ khi ở nhà tôi đã bị còng tay, lên trụ sở thì bị còng thêm cả chân. Lúc làm việc, cán bộ công an dẫm vào còng dưới chân, hỏi một câu tát vào mặt 1 cái, sau đó treo tay tôi lên cửa sổ. Vì không để bị đau nên tôi phải nhón chân cả đêm, không ngủ; khát xin nước công an cũng không cho", anh Hương nói.

Anh Hương cho biết thêm: Tôi còn nói, các anh đánh đâu thì đánh chứ đừng đá vào ngực tôi. Ngực tôi trước bị tai nạn giờ yếu rồi, các anh đá vào đó là tôi chết ở đây cho mà xem. Còn về văn bản mà tôi ký thì họ đưa cho tôi bảo đó là biên bản bảo lãnh của mẹ, ký vào mà về nên tôi ký.

Theo anh Hương vết sẹo trên chân (đánh dấu đỏ) là do còng số 8 siết lại

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết: “Làm rõ vụ chảy máu tai, thủng màng nhĩ sau nửa đêm ở trụ sở công an xã”. Anh Phan Văn Hương (34 tuổi) cùng mẹ là bà Trần Thị Tứ (63 tuổi, ở xóm 5, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) phản ánh: Khuya ngày 5/11 đến rạng sáng ngày 6/11, anh và mẹ đang nằm trong nhà thì 2 công an xã nhảy tường rào vào đập cửa nhà.

Sau khi vào được nhà, 1 cán bộ công an đã còng tay anh rồi đưa lên trụ sở Công an xã Liên Thành. Tại đây, anh tiếp tục bị còng chân, bị đánh đập, treo tay lên cửa sổ. Sau khi anh Hương được đưa lên xã, một cán bộ công an xã về nhà anh khám xét nhà cửa, đồ đạc, sau đó thu giữ ví, điện thoại và xe máy của anh.

Sáng sớm ngày 6/11, anh Hương được thả về thì bị chảy máu tai, sau khi đi kiểm tra thì bác sĩ cho biết anh bị thủng màng nhĩ trái.

Xác nhận thông tin “mời” anh Hương lên trụ sở Công an xã lên làm việc vào khuya ngày 5/11, Đại úy Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an xã Công Thành và Thượng úy Lương Đình Thiết, Trưởng Công an xã Liên Thành lại trả lời ngược lại: Không có chuyện nhảy tường rào vào nhà; không còng tay; không còng chân; không đánh đập trong quá trình làm việc… Trước khi ra về, bà Tứ và anh Hương còn ký vào biên bản quá trình làm việc khách quan, không bị đánh đập, bức cung hay nhục hình...

Tối ngày 5/11, Công an xã Công Thành, huyện Yên Thành nhận được đơn báo của 1 chủ xe tải phản ánh xe bị một đối tượng ném đá. Theo Công an xã này, nguồn tin báo cho biết vụ việc do anh Phan Văn Hương gây ra. Ngay trong khuya cùng ngày (5/11), Công an xã Công Thành đã phối hợp với Công an xã Liên Thành “mời” anh Hương lên làm việc. Sau nửa đêm “làm việc” tại trụ sở, Công an 2 xã kết luận chưa xác định anh Hương là người gây ra vụ ném vỡ kính xe tải nói trên, đồng thời thả anh Hương về nhà.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông