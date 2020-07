Vụ mẹ cầu cứu Bộ trưởng Công an: Công an huyện Hàm Thuận Bắc có thiếu trách nhiệm?

Trước đó, ngày 16/7 và 20/7, An Ninh Tiền Tệ đã có các bài viết “Mẹ gửi đơn cầu cứu Bộ trưởng Bộ Công an sau vụ TNGT khiến con trai tử vong”, “Mẹ gửi đơn cầu cứu Bộ trưởng Công an: Viện kiểm sát chỉ ra nhiều thiếu sót của CQĐT” và Vụ mẹ gửi đơn cầu cứu Bộ trưởng Công an: Nhà xe Dũng Mạnh ở Nghệ An bị tố vô cảm? phản ánh: bà Nguyễn Thị Hà trú tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đã gửi đơn cầu cứu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về việc con trai bà là Nguyễn Anh Việt (SN 2001) tử vong trong vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 1 năm. Theo đơn của bà Hà, quá trình điều tra, cơ quan chức năng không làm đúng quy trình khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm gây bất bình trong dư luận, khiến gia đình bà vô cùng bức xúc. Về điều này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản chỉ ra hàng loạt thiếu sót của CQĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc trong vụ tai nạn giao thông nêu trên.