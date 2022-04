Vụ đánh chủ nhà bất tỉnh: Công an triệu tập 2 đối tượng

Ông Ng. bị 2 người đàn ông đá vào mặt sau một hồi lời qua tiếng lại liên quan đến mua bán đất đai (Ảnh cắt từ Clip).

Sáng ngày 20/4, thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ cho biết, liên quan đến vụ một người đàn ông trú tại xã Giai Xuân bị hành hung ngay cửa nhà mình, qua tiếp nhận tin báo tội phạm, Công an huyện đã triệu tập 2 đối tượng để xác minh làm rõ.

Ông Ng. bị đánh gục trên nền đất trước cổng nhà mình (Ảnh cắt từ Clip).

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến 2 đối tượng dùng chân đá vào mặt ông Ng. là mâu thuẫn trong quá trình mua bán đất.

Cụ thể, trong nhóm người này, có 1 người đã mua mảnh đất của ông Ng. đã cọc tiền, có giấy tờ xác nhận từ chính quyền. Tuy nhiên, sau đó ông Ng. không bán nữa, chuyển sang bán cho người khác.

"Song, việc đánh người là trái pháp luật. Hiện, chúng tôi đang chờ giám định thương tật của bị hại, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo”, vị lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ cho biết thêm.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, những ngày qua trên mạng xã hội xôn xao 1 đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một nhóm 5 người đàn ông tìm đến nhà một người đàn ông để nói chuyện.

Clip ông Ng. bị đá trúng mặt tại nhà riêng.

Sau quá trình lời qua tiếng lại, 2 trong số 5 người đàn ông vung chân đá thẳng vào mặt ông Ng. khiến nạn nhân gục bất tỉnh tại chỗ. Sau khi thấy người này bất tỉnh, nhóm 5 người đàn ông lên xe rời đi khỏi hiện trường.

Quá trình tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra khoảng 17h56 chiều ngày 13/4. Sự việc này xảy ra tại xóm Vạn Long, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Sau vụ việc, ông Ng. bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết