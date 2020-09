Vụ đại gia Phát 'dầu': 13 công ty dừng hoạt động bất thường, ai là chủ công ty?

Duy nhất một doanh nghiệp còn hoạt động

Liên quan vụ đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình, còn gọi là Phát “dầu”) vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, bị can này có liên quan tới 14 công ty. Trong số này, duy nhất Công ty CP xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) do ông Phát làm Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê tỉnh Thái Bình) làm giám đốc là còn hoạt động. 13 công ty còn lại được thành lập từ năm 2014 đến năm 2018 đều đã dừng hoạt động. Những công ty này do một nhóm người làm giám đốc, đại diện pháp luật và thực hiện việc nộp thuế.

Công an khám nhà đại gia Phát “dầu” tối 8/9 Ảnh: Nguyễn Hoàn

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Đỗ Thị Thùy Dung làm giám đốc của 2 công ty, gồm: Công ty Quang Khải bắt đầu hoạt động từ 16/5/2018, trụ sở tại xã Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đăng ký quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Thuỷ Nguyên. Công ty này đã bị khoá mã số thuế ngày 13/5/2020 vì “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký. Bà Dung còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Tuấn Vinh, trụ sở tại Khu đô thị mới sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Công ty TNHH Tuấn Vinh hoạt động từ ngày 16/11/2017 và bị khóa mã số thuế ngày 28/5/2020, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cũng liên quan đại gia Phát “dầu”, đối tượng Lương Văn Giao (bị khởi tố cùng ông Phát) là giám đốc của 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Phát triển và thương mại Minh Hảo, trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Thành Đạt (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), hoạt động từ ngày 14/11/2016 và dừng hoạt động từ ngày 29/5/2020; Công ty TNHH thương mại và phát triển 39 (trụ sở số 527, lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) hoạt động từ 12/3/2018 về lĩnh vực buôn bán kim loại, quặng kim loại và dừng hoạt động ngày 28/5/2020.

Đại gia Ngô Văn Phát

Trụ sở Công ty CP xăng dầu Phát ở Hải Phòng Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ngoài ra, bị can Giao còn là đại diện pháp luật cho Công ty CP Kỹ thuật thương mại Minh Hảo, đăng ký ngày 10/3/2014, đặt trụ sở tại tầng 6, số 60 Trần Quang Khải, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Trụ sở công ty này trùng khớp với địa chỉ đăng ký thường trú của đại gia Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát. Cả ba công ty do Lương Văn Giao làm giám đốc đã cùng ngừng hoạt động trong tháng 5/2020 và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bà Vũ Thị Thơ cũng làm giám đốc 2 công ty liên quan đại gia Phát “dầu”, gồm: Công ty Đại Hòa Phát, đăng ký ngày 21/3/2018, trụ sở số 493 đường 5/2, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng). Công ty này hoạt động bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí nhưng bị khóa mã thuế từ ngày 18/9/2019. Bà Thơ cũng làm đại diện pháp luật cho Công ty Đại Lộc, đăng ký hoạt động ngày 25/10/2017, trụ sở tại số 1/270 Lê Lai, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền). Công ty Đại Lộc đã dừng kinh doanh và bị khóa mã số thuế từ 6/6/2019.

Không hoạt động theo địa chỉ đăng ký

Ngoài ra, hàng loạt công ty khác liên quan đại gia Phát “dầu” cũng đã dừng hoạt động. Cụ thể, Công ty Dũng Phong (trụ sở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) đăng ký hoạt động ngày 16/5/2018 và đăng ký quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên do ông Trần Văn Thành (trú xã An Lư) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, khi hoạt động chưa tròn 2 năm, công ty này đã bị khóa mã số thuế vì không hoạt động theo địa chỉ đăng ký.

Công ty Tùng Dương hoạt động ngày 24/9/2015, trụ sở số 3 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Trần Văn Nghĩa (SN 1984, quê tỉnh Thái Bình) làm giám đốc. Sau gần 4 năm hoạt động, công ty này hiện đã bị khóa mã số thuế.

Công ty 89 đăng ký hoạt động 22/9/2016, trụ sở 97 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Lê Trung Thành làm giám đốc. Ngày 28/5/2019 công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Công ty Đại Hoàng Lâm đăng ký hoạt động ngày 20/10/2017, trụ sở 61 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Hồng Thắng làm giám đốc. Ngày 6/6/2019, công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Công ty Huy Cường hoạt động ngày 10/11/2017, trụ sở Khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Mai Thị Hồng làm giám đốc. Ngày 28/5/2020, công ty này bị khóa mã số thuế vì ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Công ty Đức Phúc, đăng ký hoạt động ngày 31/10/2017, trụ sở số 13 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Văn Thành làm giám đốc. Công ty này cũng bị khóa mã số thuế ngày 23/7/2019, do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết, theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, phía Cục đã chuyển hồ sơ 14 công ty kể trên cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra vụ án.

Tác giả: MINH ĐỨC - NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong