Vụ Công ty Health Star bán sản phẩm chứa chất cấm: Chuyển Công an tỉnh Nghệ An điều tra

Trong tỉnh

Mới đây, theo nội dung làm việc liên quan vụ Công ty TNHH Health Star bán sản phẩm chứa chất cấm, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã có công văn gửi Tòa soạn Sức khỏe và Môi trường. Theo đó, Cục ATTP đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xác minh đối với sản phẩm viên giảm cân L-Star. Còn với viên bổ thảo mộc G-Star, đang được củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.