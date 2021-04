Vụ Chủ tịch mặt trận xã ký khống hồ sơ ở Nghệ An: Công an vào cuộc điều tra

Ngay sau khi An Ninh Tiền Tệ đăng tải bài viết “Nghệ An: Chủ tịch mặt trận xã ký khống hồ sơ nhận quà Tết hộ nghèo”, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra.

Ngày 15/4, một lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận, đơn vị này đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh có dấu hiệu ký khống hồ sơ trong danh sách nhận quà Tết của người nghèo.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Lang Thanh Duyên, Chủ tịch MTTQ huyện Quỳ Châu cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, đã trực tiếp chỉ đạo ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh báo cáo. Đồng thời, nhanh chóng khắc phục, trao lại tiền quà Tết cho người dân.

Ông Lang Thanh Duyên, Chủ tịch MTTQ huyện Quỳ Châu hết sức bất ngờ về vụ việc

“Tôi hết sức bất ngờ khi nhận được thông tin về sự việc ở xã Châu Hạnh. Ngay lập tức tôi đã yêu cầu xã báo cáo, nếu đúng sự việc như báo phản ánh thì phải khắc phục ngay”, ông Duyên nói.

Theo ông Duyên, vào chiều tối qua (15/4), ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh đã vào trao tiền quà Tết cho những hộ dân ở bản Na Xén. Hiện tại, MTTQ huyện vẫn đang phải chờ kết luận điều tra, xác minh của cơ quan chức năng về sự việc.

“Hiện tại chúng tôi cũng đang chờ kết luận điều tra, xác minh của cơ quan chức năng rồi mới có phương án xử lý. Chiều nay, Công an huyện Quỳ Châu cũng đã đến làm việc, thu thập hồ sơ tại cơ quan”, vị Chủ tịch MTTQ huyện Quỳ Châu thông tin thêm.

Ủy ban MTTQ xã Châu Hạnh nơi xảy ra sự việc

Đánh giá về sự việc, ông Duyên cho hay, trên địa bàn huyện Quỳ Châu có rất nhiều hộ nghèo, nên việc kiểm soát việc trao quà Tết cho người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Khi xã trình lên có chữ ký của người dân thì cũng theo đó để duyệt chứ không thể kiểm soát hết được.

Cùng ngày, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, ngay khi nhận được phản ánh trên báo, đơn vị đã cử cán bộ lập tức lên làm việc với MTTQ huyện Quỳ Châu để xác minh, làm rõ vụ việc.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đăng tải, tháng 4/2021, người dân xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu phản ánh về sự việc, nhiều hộ nghèo có chế độ quà Tết Nguyên Đán năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận.

Ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh thừa nhận việc ký vào danh sách nhận quà Tết

Ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch MTTQ xã Châu Hạnh thừa nhận, toàn xã có 505 hộ nghèo được tặng quà Tết Tân Sửu vừa rồi, mỗi suất quà là 500.000 đồng. Riêng bản Na Xén thì có 15 hộ vẫn chưa nhận tiền.

Khi được hỏi về danh sách ký nhận tiền, ông Thuận ban đầu tỏ ra không biết sự việc. Khi bị PV truy vấn, một số hộ nằm trong danh sách không biết chữ, chưa nhận tiền mà vẫn có chữ ký trong văn bản báo cáo gửi lên Uỷ ban MTTQ huyện Quỳ Châu, sau ít phút suy nghĩ, ông Thuận thừa nhận, tất cả chữ ký nhận tiền quà Tết đều do ông tự ký khống. Tuy nhiên, tiền các hộ dân vẫn ở trong tủ của mặt trận.

"Tôi tự ký vào danh sách 15 hộ là để hợp thức hoá giấy tờ nộp cho huyện chứ tiền thì vẫn nằm ở trong phòng của tôi. Tôi nhận lỗi và xin được sửa sai…", ông Thuận nói.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn