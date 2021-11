Vụ chồng lao tới mặc áo, quát vợ trong ô tô gây xôn xao MXH: Người vợ chính thức lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao một đoạn clip ẩu đả giữa hai vợ chồng ngay giữa một đoạn đường đông người qua lại. Được biết, vụ việc xảy ra tại Lào Cai.

Theo đoạn clip, người vợ lái xe ô tô từ đâu về thì bị chồng bắt gặp. Xe dừng ở ngay giữa đường, người chồng chặn ở cửa xe và và tức giận hét lớn: "Chui ra, bố mày giết chết mày, mày muốn chết hôm nay tao cho mày chết luôn". Sau đó, người chồng đã cởi áo khoác ngoài choàng lên cho vợ rồi kéo ra ngoài ô tô. Nhiều người chứng kiến sự việc đã lao vào can ngăn người chồng.

Ảnh cắt từ clip

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, chị H. cho biết sau khi sự việc xảy ra, hiện tại gương mặt chị còn đầy thương tích do bị đấm tát, tinh thần còn chưa ổn định. Chị cũng cho biết hai vợ chồng sống với nhau được 7 năm, nhưng có nhiều điểm mâu thuẫn nên hay xảy ra tranh cãi. Chồng là người nóng tính nên rất nhiều lần chị đã bị hành hung, cũng may luôn có hàng xóm can ngăn nên chưa xảy ra các hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 21/11, vợ chồng chị có tranh cãi về việc sổ sách giấy tờ và việc con cái tại nhà mẹ chồng, sau đó chồng chị đã đấm, đạp chị, đồng thời đạp móp méo chiếc xe ô tô của chị H. Khi đó có nhiều người can ngăn, chị mới lên được ô tô chạy thoát về nhà mẹ đẻ.

Nhiều người dân đã can ngăn hành động vũ phu của người chồng

Sau đó, chị H. cùng chị gái và con nhỏ lên xe ô tô của chị H. đi mua cháo. Khi ra đến đường Nguyễn Du (phường Kim Tân) thì chồng chị bắt gặp chặn xe lại. Tại đây chồng chị đã tiếp tục mở cửa xe đấm, tát và giằng xé rách quần áo ngoài của chị. Chồng chị bắt chị ra ngoài xe để hành hung tiếp thì nhìn thấy chị chỉ còn quần áo lót trên người nên đã cởi áo khoác của mình đưa cho chị H.

Ra khỏi xe người chồng tiếp tục hành hung, cũng may tại thời điểm đó có 1 thanh niên ra can ngăn nên chị H. mới chạy thoát thân vào nhà một người dân.

Qua sự việc này, chị H. mong mọi người hiểu đúng ngọn ngành câu chuyện, các trang mạng xã hội không đặt tiêu đề sai lệch để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị và gia đình.

Tác giả: PV (t/h)

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị