Vụ Chi Cục trưởng thi hành án tử vong sau khi uống rượu: Công an Thanh Hóa lên tiếng

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường ở số nhà 50 đường Quang Trung, TP Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cung cấp thông tin ban đầu vụ việc về 2 người tử vong sau khi uống rượu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h20’ trưa nay, 20/4. Khi 7 người ăn uống tại trụ sở Công ty bất động sản (BĐS) Á Âu (có địa chỉ tại E16 khu 4, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), chị Lê Thị Phương (SN 1982, Giám đốc Công ty BĐS Á Âu) có mang rượu của gia đình ra mời khách.

Lúc này, có anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, trú TP Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Á Âu) và ông Đặng Phạm Viên (SN 1967, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thanh Hóa) và chị Xuyến có thử rượu nhưng nhổ ra ngoài.

Cùng thời điểm trên, tại nhà chị Phương (ở số 50 đường Quang Trung), ông Trần Xuân Minh (SN 1974, chồng chị Phương) cũng đưa loại rượu trên ra để uống với 5 người khác.

Hậu quả, tại cả hai địa điểm trên, sau khi uống rượu, nhiều người bị ngộ độc và được đưa đi cấp cứu. Ông Đặng Phạm Viên và ông Trần Xuân Minh đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đi đường dừng lại xem khiến đoạn đường ách tắc, cục bộ

Khi lực lượng Công an cùng Viện kiểm sát đang tiến hành phong tỏa cửa hàng vàng bạc Minh Phương ở số 50 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa; hàng trăm người hiếu kỳ đi qua khu vực này dừng xe quan sát khiến tuyến đường ách tắc cục bộ.

Ngay trong chiều nay, Cục trưởng THADS tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về vụ việc của ông Đặng Phạm Viên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

Ngôi nhà số 50 đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa), nơi lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa để điều tra.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Infornet.vietnamnet.vn