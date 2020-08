Vụ bé gái rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong: Bố mẹ đau đớn gào khóc thảm thiết gọi tên con

Trưa ngày 31/8, rất đông người dân tập trung tại khu vực hiện trường nơi bé gái 6 tuổi rơi xuống đất tử vong thương tâm ở trong ngõ 242 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Có mặt tại hiện trường ai ai cũng đau xót khi nghe tin bé gái được xác định sinh sống tại tầng 12 toà chung cư rơi từ khu vực cửa sổ xuống đất tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc cháu bé ở nhà một mình.

Xe cứu thương đến đưa thi thể cháu bé rời đi.

Nghe tin con gái gặp nạn, bố mẹ nạn nhân vội vã chạy về hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng trên hai vợ chồng trẻ gào khóc thảm thiết khiến ai ai cũng đau lòng. Người mẹ do quá đau đớn liên tục khóc, nhiều người thân phải đứng bên cạnh động viên, an ủi cố vượt qua cú sốc.

Theo một bảo vệ chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại, khoảng 9h sáng cùng ngày ông đang trông coi xe ra vào chung cư thì thấy tiếng động lớn ngoài lối đi cạnh chung cư. Khi nhìn ra thì ông vô cùng đau xót khi nhìn thấy hình ảnh bé gái nằm bất động.

Bố mẹ cháu bé gào khóc thảm thiết tại hiện trường.

"Con bé xinh xắn, mũm mĩm đáng yêu lắm, tóc dài. Lúc đó, chúng tôi chẳng ai cầm được nước mắt”, người bảo vệ nói.

Theo lời người bảo vệ, bố, mẹ cháu bé này có một mình cháu, nay bố mẹ cháu đi làm, cháu bé ở nhà với cậu thì không may xảy ra chuyện. “Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ tôi đau hết cả đầu, nhìn thương con bé. Thương nhất lúc mẹ cháu bé về, 2 vợ chồng mở chiếc chiếu ra nhìn con, người mẹ chúi đầu vào gào thét, rồi khóc ngất, thật xót xa”, ông kể.

Nam bảo vệ kể lại sự việc.

Một nhân viên quán cà phê ngay cạnh hiện trường kể lại, khoảng 9h sáng, anh nghe thấy tiếng động mạnh ngoài đường, do khu chung cư này thường xuyên có đồ vật rơi từ tầng cao xuống đất nên anh không quá bất ngờ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một đôi dép trẻ con văng ra khiến anh có linh tính chẳng lành.

Mẹ cháu bé sốc nặng, được mọi người dìu đi.

Anh chạy ra thì hốt hoảng thấy một bé gái nằm bất động dưới đất. Do quá sợ hãi, nam thanh niên vội vàng chạy vào quán, thông báo cho mọi người.

Đến 10h30 sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng đã đưa thi thể bé gái xấu số lên xe cứu thương về nhà xác để hoàn tất thủ tục bàn giao cháu bé cho người nhà lo hậu sự.

Lãnh đạo Công an phường Trung Hoà cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ nguyên nhân.