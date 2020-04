Vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bố mẹ bạo hành ở Hà Nội: Người bí mật báo công an để đưa nghi phạm ra ánh sáng là ai?

Nơi xảy ra vụ việc

Thông tin với chúng tôi, ông Vũ Văn Vinh (em của bà ngoại cháu bé) cho hay, sáng 30/3, nhận được tin báo của cơ quan công an thông báo rằng, cháu M. bị tai nạn rất nặng.

Sau đó ông Vinh cùng bà ngoại cháu bé tức tốc chạy từ Đông Anh đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp nhận.

"Khi đến nơi thì cháu tôi đã ở nhà tang lễ, buồn bã không thể diễn tả được. Ngay lúc đó tôi nắm được thông tin về việc cháu tôi bị chính mẹ đẻ cùng cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong", ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, đại diện gia đình ông cùng Công an đưa cháu M. đi khám nghiệm tử thi và cơ quan công an xác định cháu M. chết do tổn thương não, trên người có nhiều vết bầm tím.

"Tìm hiểu thêm, tôi được biết cháu tôi chết trước đó, khi vào đến bệnh viện, bằng kinh nghiệm nên chính bác sĩ bí mật gọi điện báo cho công an đến đưa 2 đứa này về trụ sở. Ngay sau đó, công an cũng kiểm tra nhà và phát hiện có ma túy. Ca hai cùng dương tính khi kiểm tra", ông Vinh kể.

Theo cơ quan điều tra, bản thân hai đối tượng này đều nghiện ma túy.

Từ ngày 29/3, cặp vợ chồng này đã cùng nhau hành hạ, đánh đập cháu M. đến 7 lần như; bắt quỳ vào chậu nước, dùng kim châm vào tay, đánh vào đầu, vào mặt…

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu M.bị chấn thương sọ não, gãy răng, xung huyết ở tim, phổi.

Đến khoảng 8h sáng 30/3 khi thấy cháu M. nằm lịm đi, không uống sữa, Lan Anh hô hấp nhân tạo nhưn không được, sau đó đã gọi xe taxi đưa cháu M đi cấp cứu. Các bác sỹ bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận cháu bé trong tình trạng đã tử vong, trên người thương tích đầy mình nên đã báo cơ quan Công an.

Bà ngoại cháu bé mong muốn pháp luật chừng trị nghiêm minh đối với hai nghi can

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Liên vào cuộc điều tra làm rõ, tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng.

Qúa trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an cũng thu giữ được ma túy tại nhà trọ của hai đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, qua test nhanh, cặp vợ chồng này dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang đượct tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn