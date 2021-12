Vụ bắt 51 văn phòng tài chính cho vay nặng lãi ở 28 tỉnh, tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ: Nhiều "hot girl" tham gia, thủ đoạn hoạt động tinh vi

Theo Công An Nhân Dân, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an TP. Vinh phát hiện 1 đường dây "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Lãnh đạo Công an Thành phố Vinh đã nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Ban chuyên án bắt, khám xét tại một số điểm hoạt động tín dụng đen (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Theo thông tin điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi như: Lợi dụng quan hệ xã hội xin giấy phép đăng ký kinh doanh để lập Công ty trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, rồi xây dựng mô hình kinh doanh (mở công ty con, thuê quản lý, tuyển nhân viên...) cho từng địa điểm hòng che mắt cơ quan chức năng khi thực hiện thanh, kiểm tra.

Ngoài ra, các đối tượng thống nhất việc thực hiện giao dịch không chỉ dừng ở việc dùng "một hợp đồng" không thể hiện lãi suất mà đã có sự biến tướng về phương thức cho vay bằng việc sử dụng "nhiều hợp đồng" cụ thể để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, đối tượng chủ mưu hướng dẫn cho quản lý, nhân viên của Công ty cho người vay tiền dưới hình thức thế chấp tài sản.

Một điểm trong đường dây hoạt động tín dụng đen bị triệt xóa (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Theo đó, khi người vay đến các cơ sở thế chấp tài sản để vay tiền, nhân viên sẽ định giá tài sản rồi thỏa thuận mức tiền cho vay và lãi suất phải trả theo định kỳ.

Sau khi thống nhất về tài sản thế chấp, lãi suất và thời hạn thanh toán, nhân viên sẽ hướng dẫn lần lượt ký vào hợp đồng bán tài sản, cho thuê tài sản (số tiền cho vay tương ứng với số tiền bán tài sản, số tiền lãi tương ứng với số tiền thuê tài sản), với lãi suất từ 3.000 VNĐ đến 5.000 VNĐ/1 triệu/1 ngày, trong đó giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu (Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) do các đối tượng nắm giữ.

Sau đó, nhân viên của cơ sở sẽ giữ lại CMND hoặc CCCD, giấy tờ xe của người vay, giao tiền cho người vay và thu tiền lãi 1 kỳ tiếp theo.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, các cơ sở kinh doanh được sắp xếp, bố trí kín kẽ cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có trình độ cao gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, khám phá chuyên án.

Lực lượng công an đồng loạt khám xét 51 điểm là văn phòng của công ty Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh thành (Ảnh: Người Lao Động)

Theo Người Lao Động, ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: Người Lao Động)

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay nặng lãi với nhiều văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Nhiều "hot girl" tham gia đường dây cho vay nặng lãi (Ảnh: Người Lao Động)

Được biết, cơ quan công an xác định đường dây này có sự tham gia của nhiều cô gái trẻ xinh đẹp như "hot girl".

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

