Vụ án liên quan đại gia Phát 'dầu': Khởi tố thêm tội 'trốn thuế'

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, bị can Tô Hữu Tề đã có một số hành vi liên quan đến đại gia Phát “dầu” và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn.