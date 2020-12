Vụ 2 nữ sinh bị đánh dã man: Đánh vì cho rằng bị... nhìn đểu!

Ngày 28/12, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã mời hai em T.V.V.A. và N.K.N. (cùng sinh năm 2006, ngụ TP Biên Hòa) lên trụ sở làm việc vì có liên quan đến clip "đánh dã man 2 em nữ sinh giữa đường" gây phẫn nộ trong dư luận.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận trình báo của người nhà hai em N.H.Y.Ng. (sinh năm 2006, ngụ phường Hố Nai) và em B.Ng.T.T. (sinh năm 2008, ngụ phường Tân Mai) về việc hai em này bị 2 đối tượng nữ chặn đánh dã man.

Quá xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được T.V.V.A và N.K.N. chính là 2 nghi can xuất hiện trong clip đã chặn đánh hai nữ sinh.

Hai em nữ sinh bị đánh dã man vì cho rằng đã nhìn đểu "đối phương" (ảnh cắt từ clip)

Làm việc với cơ quan công an, T.V.V.A. và N.K.N. khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do trước đó khoảng 1 tuần, Ng. và T. có đi xe máy đến cổng nhà thờ Phúc Lâm (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) thì bị A. và N. cho rằng nhìn đểu mình và chạy xe nẹt pô nên đã hẹn ra giải quyết mâu thuẫn.

Khi Ng. và T. đang trên đường đến chỗ hẹn thì bị A. và N. chặn xe kéo vào hẻm nhỏ để đánh.

Theo xác minh của Công an phường Hố Nai, trong số 4 em có liên quan trong vụ ẩu đả chỉ có em B.Ng.T.T. hiện đang là học sinh lớp 9 của một trường thuộc TP Biên Hòa, còn các em còn lại đã nghỉ học.

Sau khi làm việc với công an, các em đã nhận lỗi đồng thời cam kết không tái phạm. Hiện công an đang tiếp tục xác minh một số em có mặt tại hiện trường, chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn để có biện pháp phối hợp với nhà trường và gia đình giáo dục.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, vào chiều 21/12, hai em N.H.Y.Ng. (sinh năm 2006, ngụ phường Hố Nai) và em B.Ng.T.T. (sinh năm 2008, ngụ phường Tân Mai) đang đi trên đường dân sinh thuộc phường Hố Nai thì bất ngờ bị hai đối tượng nữ lao ra chặn lại, rồi kéo hai em vào một con hẻm nhỏ. Tại đây, hai đối tượng bất ngờ lao vào đánh hai em nữ sinh tới tấp.

Như những hình ảnh trong clip, hai em nữ sinh bị hai đối tượng đánh ngã xuống đường rồi liên tục bị đánh, đạp vào người và mặt khiến các em chỉ biết ôm đầu chịu trận giữa đường.

Thời điểm này, có nhiều học sinh khác cùng trang lứa cũng có mặt, chứng kiến nhưng chỉ đứng xem mà không ai vào can ngăn.

Sau khi đánh đập dã man hai em nữ sinh, hai đối tượng nữ tiếp tục chửi bới với lời lẽ tục tĩu cùng với lời hăm dọa hai em nữ sinh này không được đến trường cũng không được về nhà.

Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí