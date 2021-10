"Vòi rồng" cao hàng chục mét xuất hiện trên biển Cửa Lò

Ngày 6/10, thông tin từ lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An xác nhận, một số ngư dân khi đi đánh cá đã dùng điện thoại ghi lại được cảnh "vòi rồng" xuất hiện trên biển. Vị trí ngư dân ghi lại cảnh "vòi rồng" xuất hiện được cho là khu vực vùng biển gần Đảo Mắt.

"Vòi rồng" chỉ xuất hiện trên biển cách đất liền khoảng 10 hải lý, không vào đất liền nên không gây ảnh hưởng gì đến người dân", vị lãnh đạo này cho biết.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Cửa Lò (Clip: Chung Nguyễn)

Theo đó, sau khi ghi lại hiện tượng trên, ngư dân này đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội và đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Được biết, "vòi rồng" xuất hiện được ngư dân đánh cá quay lại vào chiều 4/10 trên vùng biển Cửa Lò, Nghệ An. Theo ngư dân địa phương, đây là hiện tượng tự nhiên ít thấy tại vùng biển này.

"Vòi rồng" cao hàng chục mét xuất hiện trên vùng biển Cửa Lò (Nghệ An) được ngư dân đi đánh cá ghi lại. Trong clip ghi lại cảnh vùng biển Cửa Lò bị bao phủ bởi một đám mây đen, cùng với đó là sự xuất hiện của một luồng xoáy trắng cao hàng chục mét (Ảnh: Chung Nguyễn).

Bên cạnh "vòi rồng" còn có sự xuất hiện của cầu vồng ngay trên vùng biển Cửa Lò (Ảnh: Chung Nguyễn).

Theo ngư dân địa phương, thời điểm xuất hiện hiện tượng trên, trời không mưa (Ảnh: Chung Nguyễn).

Theo người quay lại đoạn clip, đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng "vòi rồng" trên vùng biển này (Ảnh cắt từ Clip).

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí