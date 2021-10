Với 3 bước đơn giản, bạn có ngay đoạn hội thoại giọng "chị Google"

Trên mạng xã hội, những video về review phim hay các video giải trí gần đây hay lấy giọng "chị Google" làm giọng dẫn chuyện. Tuy không được truyền cảm và mang chút máy móc nhưng đó cũng là điểm khiến cho giọng chị Google trở nên lạ và thu hút được người xem.

Nếu bạn cũng muốn tạo thuyết minh cho chiếc video của mình để up lên mạng xã hội nhưng không biết làm như thế nào. Dưới đây là cách tạo giọng nói "chị Google" trên điện thoại iPhone dễ dàng không cần sử dụng phần mềm.

Your browser does not support the video tag.

Video hướng dẫn 3 bước đơn giản để có ngay đoạn hội thoại giọng "chị Google".

Bước 1: Gạt thanh công cụ thấy biểu tượng khoanh tròn sau bấm vào.

Biểu tượng được khoanh tròn, màu xanh (Ảnh chụp màn hình).

Bước 2: Để thu âm được giọng "chị Google", bạn phải có phần mềm Google dịch. Vào phần mềm này gõ phần văn bản bạn muốn, sau đó bấm biểu tượng loa nói để "chị Google" đọc.

Bước 3: Sau khi chị "chị Google" đọc xong bạn chỉ cần bấm nút dừng quay là được.

Chúc bạn thành công!

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn