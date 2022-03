Vợ phát hiện chồng "ăn ở" với chị bạn thân suốt 2 tuần: Phản ứng của tiểu tam gây bức xúc

Đoạn clip ghi lại người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem và những bình luận phẫn nộ.

Cụ thể, tài khoản Đ.B đăng tải video kèm caption: "Cãi nhau với chồng về quê nửa tháng, khi quay lại phòng trọ thì thấy chồng đang sống chung với người phụ nữ khác liền". Đáng chú ý, tiểu tam của chồng lại chính là người chị chơi thân với cô vợ.

Trong đoạn video, chị vợ bức xúc nói: "Đó mặt mày sáng lạng, chị chị em em vậy đó mà vào ở với chồng người ta như đúng rồi vậy. Đó mọi người, vợ chồng người ta cãi nhau rồi vào ở như đúng rồi, đẹp mặt không?".

Sau đó, chị vợ liên tục tra hỏi người này lý do và suy nghĩ gì khi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy? Về phía cô bồ, ả đang đứng trên gác xép vẻ mặt rất thản nhiên trả lời "có ý định gì đâu".

Trong khi cách xử lý của người vợ vô cùng bình tĩnh, liên tục giãi bày, phân tích hành động sai trái cho nhân tình của chồng hiểu. Đáp lại, người phụ nữ này vừa cười vừa nói: "Tao thừa nhận từ lúc giờ tao biết tao sai rồi". Nghe vậy chị vợ quát lớn: "Chị biết chị sai, biết em và anh B. đang là vợ chồng trên danh nghĩa vậy mà chị vào chị ở như vậy là sao?".

Đáng chú ý, dù chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng người chồng không nói nửa lời và cũng không hề có thái độ ăn năn hay biết sai. Hiện chưa rõ diễn biến tiếp theo người vợ sẽ xử lý ra sao với tình huống éo le một bên là chồng, một bên là bạn này.

Đoạn clip vẫn đang lan truyền trên các diễn đàn và nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Song, thái độ trơ trẽn của cô bồ và ngang nhiên ngoại tình của người chồng là điều gây bức xúc hơn cả.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc