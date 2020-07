Vợ “Đường Nhuệ” một tay đảo ngược tình thế đấu giá đất từ trượt thành trúng như thế nào?

Các bị can trong vụ án được xác định không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị can Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng và Nguyễn Thị Dương đã thành khẩn khai báo, được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 BLHS… Các bị can bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra, riêng bị can Nguyễn Thị Dương đang bị tạm giam trong một vụ án khác.