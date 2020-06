Vợ CSGT gạ tình đổi giấy tờ xe tiết lộ gì?

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ CSGT bị tố gạ tình đổi giấy tờ xe, ngày 24/6, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Công an tỉnh vừa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, cho ra khỏi lực lượng đối với ông Nguyễn Cảnh An, cán bộ thuộc Đội CSGT Công an TP Nha Trang, do có những vi phạm nghiêm trọng.

Trước khi bị kỷ luật, ông An mang hàm Thượng úy.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 18/4, một tài khoản facebook đăng tải bài viết "tố" một Thượng úy CSGT ở Nha Trang trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra có bắt xe cô N. vào chiều ngày 22/3 và gạ cô này đi khách sạn để quan hệ tình dục.

Cũng theo tài khoản này, Thượng úy CSGT này thỏa thuận với cô N. sau khi quan hệ tình dục sẽ đóng phạt giúp cô N. và lấy cà vẹt xe giúp cô. Sau đó, vị CSGT này đã trả cà vẹt xe và biên bản phạt cho cô N. tại một khách sạn.

Hình ảnh ông Nguyễn Cảnh An và cô gái vi phạm giao thông trong một nhà nghỉ tại Nha Trang - Ảnh: cắt từ video

Cuối bài viết, tài khoản này còn đăng tải công khai số điện thoại và ngỏ ý sẵn sàng cung cấp thông tin, bằng chứng liên quan đến vụ việc mình nêu ra.

Khi đó, nói về việc này, ông An nói rằng những thông tin trên mạng xã hội về ông "có tình tiết đúng, có nhiều tình tiết không đúng" nhưng ông từ chối giải thích thêm vì cho hay hiện cơ quan chức năng đang xác minh, ông "không được phép nói".

Bà H.A., vợ ông An, khẳng định có các chứng cứ về hành vi của chồng trong vụ "gạ tình" với cô N..

Bà H.A. nói vụ việc ông An ở trong khách sạn với cô N. là có do bà bắt quả tang, Công an phường Lộc Thọ có lập biên bản.

Bà H.A. còn cho hay đầu năm 2020, bà phát hiện chồng có nhiều tin nhắn tình cảm, có nội dung chuyện giường chiếu với 2 người, gồm 1 tiếp viên nhà hàng ở Nha Trang và 1 phụ nữ trẻ có chồng ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Công an TP Nha Trang ngay sau đó đã tạm đình chỉ công tác 1 tháng với ông An để xác minh. Sau đó, Đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang thông tin rằng do mức độ vi phạm của ông An nghiêm trọng nên Công an TP Nha Trang chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Khánh Hòa để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.