Vợ chồng và cháu 2 tuổi bị sét đánh trúng

Sét là hiện tượng ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn khuyến cáo việc chủ động tìm nơi an toàn, đề phòng tránh sét khi gặp trời mưa dông, nhất là trong mùa mưa bão có thể làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh và tránh được những tổn thương về sức khỏe. Tốt nhất là hạn chế ra khỏi nhà. Nếu ở ngoài đường thì nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, nhưng phải tránh xa nhưng cây to, cao, khu ẩm ướt, tránh những vật kim loại có khả năng tích điện như cuốc xẻng, máy cày…