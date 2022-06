Vinpearl công bố hợp tác chiến lược với Tập đoàn Marriott International

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection (hiện đang là Vinpearl Luxury Landmark 81) sẽ được triển khai hợp tác quản lý trong năm nay)

Sự hợp tác này mang tới cơ hội phát triển đột phá cho cả hai bên và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Cụ thể, Vinpearl sẽ cùng Marriott International hợp tác nâng cấp và phát triển 8 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với tổng số gần 2.200 phòng, tọa lạc tại các điểm đến du lịch hàng đầu trên cả nước. Các khách sạn Vinpearl sau khi nâng cấp và phát triển sẽ gia nhập chuỗi thương hiệu tiêu chuẩn chất lượng 5 sao toàn cầu của Marriott International.

Theo lộ trình thống nhất giữa 2 bên, trong năm nay sẽ có 6 khách sạn được triển khai hợp tác quản lý bao gồm: Vinpearl Landmark 81 Autograph Collection (hiện đang là Vinpearl Luxury Landmark 81), Đà Nẵng Marriott Resort & Spa (Vinpearl Luxury Đà Nẵng), Sheraton Phú Quốc Long Beach Resort (Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc), Sheraton Hải Phòng (Vinpearl Hotel Imperial Hải Phòng), Sheraton Cần Thơ (Vinpearl Hotel Cần Thơ), Four Points by Sheraton Lạng Sơn (Vinpearl Hotel Lạng Sơn).

Four Points by Sheraton Lạng Sơn (Vinpearl Hotel Lạng Sơn)

Bên cạnh đó, 2 khách sạn xây mới dự kiến ​​ra mắt vào năm 2025 bao gồm Sheraton Vinh và Four Points by Sheraton Hà Giang đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa hứa hẹn trở thành điểm đến "không thể bỏ lỡ" cho du khách trong nước và quốc tế.

Trong đó, Autograph Collection Hotels - thương hiệu khách sạn "xa xỉ" bậc nhất thế giới - lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam với vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM của "tòa khách sạn trên không cao nhất Đông Nam Á". Các thương hiệu đẳng cấp 5 sao khác như Sheraton Hotels & Resorts, Marriott Resort & Spa và Four Points by Sheraton dự kiến sẽ hiện diện tại các điểm đến như Hải Phòng, Lạng Sơn, Phú Quốc, Đà Nẵng và trong tương lai là Vinh, Hà Giang.

Việc hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn Marriott International nằm trong định hướng chiến lược nâng tầm và quốc tế hóa thương hiệu Vinpearl trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách trong và ngoài nước khi vừa được tận hưởng hệ sinh thái "all in one" độc đáo của Vinpearl với phong cách bản địa, vừa trải nghiệm tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu của thương hiệu khách sạn quốc tế.

Sheraton Phú Quốc Long Beach Resort (Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc)

Vinpearl là thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, hiện đang vận hành 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 17 tỉnh thành với công suất hơn 18.500 phòng khách sạn và biệt thự.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Marriott International, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Vinpearl để đưa thêm nhiều khách sạn và thương hiệu của Marriott đến với Việt Nam, tăng cường sự phát triển của Tập đoàn tại đây.

Với nền tảng vững chắc của Việt Nam, một nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt và sự phát triển không ngừng của cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng sự hợp tác với Vinpearl sẽ góp phần để Marriott đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách bằng cách giới thiệu thêm nhiều khách sạn và thương hiệu của Marriott, đồng thời mở rộng sự hiện diện của chúng tôi ở nhiều điểm đến mới nổi tại Việt Nam".

Bà Vũ Thị Kim Hường - Giám đốc Khối kiểm soát đầu tư của Vinpearl - chia sẻ: "Chiến lược hợp tác toàn diện với Marriott International sẽ góp phần nhanh chóng đưa hệ thống Vinpearl gia nhập mạng lưới khách sạn danh tiếng trên thế giới, đồng thời hỗ trợ nâng tầm đẳng cấp cho du lịch quốc gia. Bên cạnh đó, du khách trong nước và quốc tế có thể tiếp cận với đa dạng trải nghiệm dịch vụ khách sạn cao cấp ngay tại Việt Nam".

Đà Nẵng Marriott Resort & Spa (Vinpearl Luxury Đà Nẵng)

Trong bối cảnh Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, từng bước phục hồi sức mạnh của ngành công nghiệp không khói, sự kiện hợp tác giữa Vinpearl và Marriott International được kỳ vọng tiên phong đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, mang tới dịch vụ trọn gói hoàn hảo, qua đó tạo đà phục hồi - phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch quốc gia và thế giới trong tương lai.

Tác giả: HOÀNG THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ