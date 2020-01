Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Bảo vệ pháp luật

Vào thời điểm trên, một người đàn ông đã mang súng AK47 đến nhà của chị T. (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nổ súng làm một cháu bé (sinh năm 2008) trúng đạn vào đầu chết tại chỗ, nhiều người bị thương.

Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm súng sang nhà anh trai chị T. (ở sát cạnh đó) bắn tiếp người này và nhiều người khác.

Vụ nổ súng khiến ít nhất 2 người chết, 4 người bị thương.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật