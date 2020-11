Video: Màn cầu hôn Hồ Ngọc Hà "đầy nước mắt" của Kim Lý

Hồ Ngọc Hà rơi nước mắt không ngừng khi Kim Lý cầu hôn

Mới đây, đoạn video cảnh Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng "gây bão" vì quá ngọt ngào. Nam diễn viên đã có màn cầu hôn ngay tại bệnh viên, khi Hồ Ngọc Hà còn phải ngồi xe lăn sau khi sinh nở xong.

Cụ thể, Kim Lý đã bí mật chuẩn bị một khu vực cầu hôn đầy lãng mạn, trang trí nhiều bóng bay và một khung trái tim có dòng chữ "Will you marry me?" (tạm dịch: Em sẽ lấy anh chứ?). Ngay khi được đẩy vào căn phòng này, Hồ Ngọc Hà đã không kìm nén được cảm xúc và rơi nước mắt không ngừng vì hạnh phúc.

Trong những lời cầu hôn của mình, nam diễn viên của "Vệ sĩ Sài Gòn" đã quỳ xuống và nói những lời đầy ngọt ngào với Hồ Ngọc Hà. Anh nói, cả hai đã ở bên nhau hơn 3 năm, chia sẻ cuộc sống với nhau dù là thời gian hạnh phúc hay khó khăn. Điều đó thật sự không dễ dàng nhưng cả hai đã vượt qua tất cả và phát triển tình cảm ngày càng mạnh mẽ bền chặt.

"Giờ, chúng ta đang xây dựng tổ ấm hạnh phúc của mình. Em và anh, Leon, Lisa và Henry (tên tiếng Anh của Subeo - PV). Anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù có khó khăn hay hạnh phúc. Trở thành một người cha tốt của các con và là một người chồng luôn yêu thương quan tâm em. Với chiếc nhẫn này, anh mong muốn mang đến cho em tình yêu vĩnh cửu. Anh và em sẽ mãi mãi bên nhau. Em yêu, làm vợ anh nhé?", Kim Lý thổ lộ.

Đáp lại anh là nụ cười rạng rỡ của Hồ Ngọc Hà. Cả hai đã trao cho nhau nụ hôn yêu thương trong nhạc nền ca khúc "Cả một trời thương nhớ" - dự án se duyên cho cặp đôi.

Trước đó, phía Hồ Ngọc Hà tiết lộ rằng cô và Kim Lý đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, vì cả hai đang phải chăm sóc hai con mới chào đời nên chưa tiện chia sẻ về kế hoạch tổ chức đám cưới.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hẹn hò năm 2017, sau khi cả hai hợp tác trong dự án âm nhạc "Cả một trời thương nhớ". Cặp đôi công khai tình cảm và luôn không ngần ngại dành cử chỉ thân mật cho nhau, những phát ngôn ngọt ngào. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án và trong đời sống. Ngày 4/11, Hồ Ngọc Hà đã sinh đôi hai bé Lisa và Leon.

Tác giả: Hiểu Đồng

Nguồn tin: Báo Giao thông