Video: Kịch tính màn giải cứu cá "khủng" mắc vào lưới

Your browser does not support the video tag.

Đây là khoảnh khắc cảm động khi ngư dân tốt bụng giải thoát một cặp cá voi mắc vào lưới đánh cá của họ. Nguồn: Newsflare.

Khi phát hiện cặp cá voi mắc vào lưới đánh cá ngoài khơi Mariveles (Philippines), Joel Tabiano cùng nhóm ngư dân đã nhanh chóng giải cứu và đưa chúng trở lại biển.

Đoạn video cho thấy những người đàn ông kéo cá voi qua phao lưới, để con cá bơi ra biển khơi.

Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế cho biết, đánh bắt ngẫu nhiên hoặc tình cờ là "mối đe dọa trực tiếp duy nhất, nghiêm trọng nhất" đối với các loài như cá heo, cá voi và cá heo.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn