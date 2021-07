Video: Hàng chục cảnh sát chặn bắt chiếc ô tô chở ma túy và vũ khí "nóng" như phim hành động

Ngày 31/7/2021, Công an thị xã Thái Hoà (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy có vũ khí nóng.

Trước đó vào đêm 29/7, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện 2 đối tượng cộm cán về ma túy, gồm Nguyễn Quốc Quân (SN1996) và Hoàng Xuân Phi (SN 1995, cùng trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) đang mang ma túy từ Quỳ Châu về thành phố Vinh tiêu thụ.

Video hàng chục cảnh sát vây bắt xe ô tô chở ma túy và vũ khí "nóng" ở Nghệ An

Công an thị xã nhanh chóng triển khai kế hoạch, bố trí lực lượng và phương tiện tiến hành vây bắt.

Khoảng 0h ngày 30/7, khi các đối tượng đi trên ô tô 5 chỗ đến địa phận xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa) thì tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà còn điều khiển ô tô đâm thẳng vào tổ công tác, chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe 5 chỗ của 2 đối tượng.

Lực lượng Công an sau đó dùng nhiều phương tiện khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn, 1 thanh kiếm, 0,3gam ma túy tổng hợp.

Tại hiện trường, chiếc xe đối tượng đâm vào đuôi 1 chiếc xe tải "hổ vồ" nên không thể di chuyển tiếp. Nhiều cửa kính xe bị vỡ, cửa xe và đầu xe bị hư hỏng.

Công an khống chế 2 đối tượng trên xe.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Quân để xử lý theo quy định và bàn giao đối tượng Hoàng Xuân Phi cho Phòng cảnh sát ma túy Công an Nghệ An để phục vụ điều tra.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Khẩu súng và 10 viên đạn thu giữ trên xe của các đối tượng

Đối tượng Quân tại cơ quan công an.

