Video: Công an tạo tình huống tắc đường, nổ súng bắt nhóm buôn ma túy như phim hành động

Ngày 20/7, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng Trần Bá Tuấn (SN 1966, trú tại bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) và Trần Thanh Hưng (SN 1977, trú tại xóm Yên Xuân, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn. Công an sau đó xác lập chuyên án mang bí số "721M" để đấu tranh làm rõ.

Công an Nghệ An nổ súng bắt nhóm buôn ma túy như phim hành động

Ngày 8/7/2021, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban Chuyên án quyết định "cất lưới" phá chuyên án này. Vị trí chọn mai phục bắt nhóm ma túy là trên tuyến đường Tỉnh lộ 545, thuộc xóm Nghĩa Sơn (xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ).

Công an huyện Tân Kỳ điều động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ tham gia, triển khai thành 5 tổ công tác. Lực lượng chức năng sử dụng 1 chiếc xe tải lớn nằm chắn ngang đường để tạo tình huống tắc nghẽn giao thông.

Công an thu giữ 1 bánh ma túy trên người các đối tượng.

Khi chiếc xe bán tải chở nhóm buôn ma túy đi đến và dừng lại, ngay lập tức những chiếc xe của công an xung quanh đi đến khóa đầu và đuôi. Hàng chục cảnh sát ập vào phá cửa, nổ súng, khống chế thành công các đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên người đối tượng 1 bánh heroin (350g), 1 con dao Mẹo, 2 điện thoại di động và 1 xe tô tô bán tải.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị