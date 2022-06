Theo Thiện "cụt" (một dân chơi có số má ở Bình Dương), ngoài quán karaoke Idol, Bình Dương có khá nhiều quán karaoke thác loạn nổi tiếng không thua kém, như Sơn Ca, An Huy, Diamond Club… Ở những nơi này, tiếp viên múa sexy và sẵn sàng "chơi tẹt ga" vì "có gì đâu phải sợ".

“Chuồng bò” và chiêu trò quái đản

Tác giả: Nguyễn Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động