Vỉa hè, lòng đường thành nơi họp chợ

Trong tỉnh

Thời gian qua, nhiều người dân ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở khu vực gần Công ty TNHH MLB Tenergy (thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để họp chợ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tình hình an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.