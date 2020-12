Vì sao Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An được cho nghỉ công tác trước tuổi?

Ông Lương Thanh Hải (58 tuổi) - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An được cho nghỉ công tác từ 1/12/2020

Ban Thường vụ tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc cho ông Lương Thanh Hải (SN 30/5/1962) - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An được nghỉ công tác từ ngày 1/12/2020 để chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tính đến thời điểm nghỉ công tác ông Hải mới 58 tuổi. Khi ông Hải đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

Được biết, thời điểm ông Hải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho nghỉ công tác trùng với “Vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước khi thực hiệnĐề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương” đang được Công an tỉnh này điều tra, được Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi. Người thay thế ông Hải sẽ là Phó bí thư Huyện ủy Con Cuông.

Liên quan đến vụ án tham ô tài sản ở Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, ngày 21/7/2020, Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Kim Văn Bốn (cán bộ Phòng chính sách dân tộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 23/7, tiến hành khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty Văn Sơn - Lê Văn Sơn (trụ sở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra những sai phạm về kinh tế khi thực hiện một số gói thầu trong Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 31/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Tâm Long (Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc, cấp trên của Bốn) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định chuyển tội danh khởi tố từ tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh "Tham ô tài sản" đối với bị can Long.

Về phần ông Hải, trong cuộc họp báo vào tháng 7/2020, ông đã thừa nhận có thiếu sót của Ban trong quá trình tham mưu, lập và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án. Trong đó, ông Hải cho rằng: Trách nhiệm chính thuộc về Phòng Tham mưu xây dựng đề án và lãnh đạo Ban Dân tộc giai đoạn 2015 - 2018.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông