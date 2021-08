Vì sao người có tên trong danh sách được duyệt bỗng nhiên bị “loại”, không thể lên máy bay?

Các công dân ra làm thủ tục lên máy bày về quê nhà chiều nay.

Vào ngày 6/8, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có văn bản gửi Sở GTVT TPHCM về việc đề nghị phối hợp vận chuyển công dân tỉnh Nghệ An từ TP HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Theo đó, danh sách có 195 người và được trở về bằng máy bay miễn phí vào 16h ngày 7/8.

Danh sách của tỉnh Nghệ An.

Nói thêm về danh sách 195 công dân trên là các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiện và được Sở LĐTBXH Nghệ An lập danh sách, kiểm tra, thẩm định rất kỹ sau khi được Sở GTVT Nghệ An chuyển cho TP HCM đề nghị hỗ trợ vận chuyển.

Hơn nữa, các công dân trong danh sách trên từ tối ngày 6/8 đã được “duyệt” lần cuối ngay sát ngày lên máy bay trở về quê nhà.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ, khi các công dân có trong danh sách ưu tiên trên ra sân bay làm thủ tục thì lại không có tên mình để hãng hàng không book vé. Nhiều người bị “loại” ra khỏi danh sách một cách bất ngờ đã tỏ ra rất bức xúc.

Oái ăm, có nhiều trường hợp khác sau khi nhận được thông báo của Sở LĐTBXH về việc thông báo ngày trở về và chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến thủ tục lên máy bay thì đã trả nhà trọ, bán hết các đồ đạc thiết yếu… Giờ không được lên máy bay trở về quê, bị “loại” ra khỏi danh sách, giờ ở lại không biết, đi đâu, ở đâu lúc này, bơ vơ giữa tâm dịch TP HCM.

Đơn cử như trường hợp gia đình anh Phạm Xuân Hới (SN 1991), tạm trú ở Quận Tân Bình (TP HCM): Vợ đang mang bầu 7 tháng, con nhỏ gần 2 tuổi có trong danh sách của tỉnh Nghệ An với số thứ tự từ 173-175. Tuy nhiên, lại bị không được trở về quê nhà trên chuyến bay ngày 7/8 từ TP HCM về TP Vinh (Nghệ An).

Chia sẻ với PV về vấn đề này, ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Việc làm và An toàn lao động, Sở LĐ - TBXH Nghệ An cho biết: Danh sách 195 công dân ở TP HCM đăng ký về quê là danh sách cứng cố định. Không ai có thể can thiệp được trừ trường hợp các công dân có lý do không muốn về thì mới không về.

Hơn nữa, vì chuyến bay có sức chứa hơn 200 người nên ngoài danh sách trên, Nghệ An cũng đã để lại dự phòng cho khoảng 15 -20 công dân cho Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM đăng ký bổ sung thêm.

Công dân có trong danh sách “bị loại” ra không về được do thừa nếu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM liệt kê quá số công dân quy định hay công dân đủ điều kiện, thủ tục để lên máy bay về mà không được Book vé là hoàn toàn do hãng bay chứ cơ quan chức năng không can thiệp được. Việc trên sẽ do Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM và hãng bay trả lời cụ thể cho các công dân.

Qua tìm hiểu được biết, theo danh sách 195 công dân TP HCM và các tỉnh miền Nam được trở về quê bằng máy bay miễn phí đợt này thì bỗng nhiên đã vị cắt đi hàng chục trường hợp từ số thứ tự 173 - 191. Thay vào đó, có khoảng hơn 30 trường hợp khác được thay thế nhưng không rõ đối tượng gì và tình trạng sức khỏe cụ thể ra sao.

Để nắm rõ hơn về vấn đề này, PV đã nhiều lần liên lạc qua số máy 0903 117 xxx (được công bố là số máy đầu mối liên lạc) của ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM nhưng không được.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Oanh, người hỗ trợ trong Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh thì khoảng hơn 10h sáng nay, chị nhận lại 1 danh sách mới và cũng thừa nhận 1 số trường hợp trong danh sách cũ đã bị cắt?. Vì có sự thay đổi nên ngay sau đó chị cũng đã điện thoại lại cho 1 số trường hợp bị cắt.

Được biết, chuyến bay có hơn 200 hành khách, đủ số ghế. Bên hãng hàng không có 2 danh sách, trong đó theo danh sách tỉnh Nghệ An là 160 hành khách và số còn lại do Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh (hơn 40 hành khách) cung cấp thêm.

