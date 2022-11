Vì sao gần đến tháng 12, Nam Bộ vẫn mưa liên tục nhiều ngày?

TP.HCM mới sáng đã có mưa to - Ảnh: BẠCH NAM

Tuổi Trẻ Onilne có trao đổi với ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - về vấn đề này.

* Những ngày qua Nam Bộ và TP.HCM mưa liên tục, có ngày mưa to, nguyên nhân do đâu, thưa ông?

- Ông Lê Đình Quyết: Hiện tại thời tiết Nam Bộ và TP.HCM đang chịu chi phối bởi rãnh áp thấp có trục nằm ngay trên khu vực. Trên rãnh áp thấp này tồn tại vùng thấp chứa nhiều nhiễu động gây mưa. Ngoài ra khu vực còn chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động gió trên cao. Hai hình thái thời tiết này là nguyên nhân gây ra những cơn mưa vừa đến mưa to tại Nam Bộ trong những ngày qua.

Trong chiều đến tối 22-11, nhiều nơi tại Nam Bộ xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 100mm. Cụ thể tại trạm Hóc Môn, lượng mưa đo được 46mm, Thủ Đức 71mm, Bình Chánh 66,2mm, Dĩ An (Bình Dương) 117,6mm, Cái Bè (Tiền Giang) 114,8mm.

Sáng nay 23-11, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa, có nơi mưa to trên khu vực các tỉnh, thành như Bà Rịa - Vũng Tàu (Tân Thành), Đồng Nai (Nhơn Trạch), Bến Tre (Ba Tri, Bình Đại), Long An (Cần Giuộc), TP.HCM…

Trong ngày vùng mưa có thể mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 20mm, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cấp 5-6. Từ ngày mai mưa sẽ giảm dần.

Khu vực trung tâm TP.HCM mây đen bao phủ, buổi sáng nhưng trời như chiều tối - Ảnh: LÊ PHAN

* Năm nay thời tiết miền Nam mưa nhiều hơn các năm do đâu, thưa ông?

- Theo dự báo của các cơ quan khí tượng trên thế giới, trạng thái La Nina (pha lạnh gây mưa nhiều) đang hoạt động và tiếp tục kéo dài đến tháng 2-2023 với xác suất trên 90%. Sau đó, khoảng từ tháng 2 đến tháng 4, khả năng chuyển sang pha trung tính.

Do đó các mô hình dự báo đều cho kết quả lượng mưa năm nay cao hơn trung bình nhiều năm. Năm nay mưa trong mùa mưa nhiều, dự báo mưa trái mùa cũng sẽ nhiều. Đây là tin mừng cho bà con miền Tây khi khả năng hạn mặn trong mùa khô sẽ bớt gay gắt hơn.

Riêng trong tháng 11, tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 5-15%. Tháng 11 cũng có 1-2 đợt mưa to diện rộng.

* Mùa mưa năm nay còn kéo dài bao lâu, thưa ông?

- Theo dự báo, khả năng mùa mưa Nam Bộ sẽ kết thúc vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Tuy nhiên sau khi mùa mưa kết thúc, mưa sẽ không phải dứt hẳn, mà vẫn còn một số đợt mưa xảy ra, đây là mưa trái mùa. Dự báo năm nay mưa trái mùa tại Nam Bộ sẽ nhiều.

Tác giả: LÊ PHAN thực hiện

Nguồn tin: Báo Tiền Phong