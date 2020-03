Vì sao dân khiếp sợ ‘con đường tử thần’ N5 ở Nghệ An?

Your browser does not support the video tag.

Tuyến đường N5 (được người dân gọi chung cho cả 3 tuyến đường N5, D4 và ĐT538 với chiều dài gần 50km) từ cảng Vissai Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) đến Nhà máy xi măng Vissai (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Tuy mới được đưa vào sử dụng gần 3 năm, nhưng đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) khiến người dân khiếp sợ.

Nhiều người dân địa phương nơi có đường N5 đi qua cho biết, rất nhiều vụ TNGT xảy ra tại cung đường này liên quan tới xe tải hạng nặng của Công ty Vissai.

Dù các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, số vụ TNTN có giảm nhưng vẫn còn nhiều, khiến người tham gia giao thông cảm thấy bất an khi di chuyển trên tuyến đường này.

Hiện trường các vụ TNGT liên quan đến xe tải hạng nặng của công ty Vissai. (Ảnh: TL)

Nhiều xe Vissai chở quá tải

Để làm rõ thêm thông tin người dân phản ánh, những ngày tháng 2/2020, phóng viên VTC News có mặt tại đường N5.

Qua quan sát, tuyến đường N5 khá đẹp, nhiều xa tải hạng nặng hoạt động, chủ yếu là xe của Công ty Vissai chở Clinker (sản phẩm trong quá trình sản xuất xi măng) và xi măng.

Qua quan sát, các xe tải hạng nặng đa số chở hàng ngang thành thùng xe, không có xe nào chở hàng "có ngọn", không có hiện tượng cơi nới thùng xe.

Tuy nhiên, khi phóng viên VTC News đến khu vực trạm cân tải trọng của Công ty Vissai thì phát hiện rất nhiều xe chở quá tải, trong đó có những xe chở quá tải lên tới 20%.

Cụ thể, xe đầu kéo BKS 37C - 194.00 chở 35 tấn Clinker (chở quá tải 3 tấn so với quy định); xe 37C - 193.90 chở 42 tấn Clinker (vượt quá tải 10 tấn); xe 37C - 194.69 chở 39 tấn (vượt quá tải 7 tấn)...

Xe tải hạng nặng của Công ty Vissai trên đường N5.

Trả lời VTC News về vấn đề trên, ông Vũ Văn Lai, lãnh đạo Công ty Vissai (đơn vị quản lý các xe tải nói trên) cho biết, công ty có 60 xe ô tô thường xuyên chạy trên đường N5 để vận chuyển hàng hóa.

Do số lượng xe lớn nên công ty luôn chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó có quy định về chở đúng tải trọng xe.

“Tuy nhiên, do chúng tôi bốc hàng Clinker từ trong kho bãi lên thùng xe tải bằng hệ thống băng chuyền tải tự động nên việc xác định chính xác trọng lượng thời điểm đó là rất khó. Chỉ khi xe ô tô đi ra ngoài cổng cân kiểm tra tải trọng thì một vài xe mới biết chở quá tải.

Số lượng hàng vượt quá tải không nhiều, chỉ vài ba tấn, so với tải trọng cho phép của xe lên tới hơn 30 tấn. Tuy nhiên, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở nhân viên phụ trách bốc xếp hàng chấp hành đúng tải trọng của xe”, ông Lai nói.

Cơ quan chức năng nói gì?

Nói về tình trạng xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường N5, lãnh đạo Ban An toàn giao thông và CSGT huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị thường xuyên chỉ đạo quyết liệt xử lý các tài xế, phương tiện vi phạm về chở quá tải, quá khổ, quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn không chỉ riêng tuyến đường N5 mà tất cả các tuyến đường.

“Trên tuyến N5, xe tải hạng nặng chủ yếu là xe của Công ty Vissai. Trước đây có thể họ chấp hành chưa nghiêm, nhưng hơn 1 năm nay họ chấp hành khá tốt, hầu hết các xe đều chở hàng hóa Clinker ngang bằng thành thùng, xe không cơi nới. Còn về quá tải thì đôi khi cũng có nhưng không đáng kể”, lãnh đạo Ban An toàn giao thông huyện Nghi Lộc khẳng định.

Được biết, trong năm 2019, TNGT trên tuyến đường N5 giảm cả 3 tiêu chí (giảm cả số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương).

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến N5.

Nói về nguyên nhân TNGT vẫn xảy ra trên tuyến N5, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cho biết, nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.

Nhiều tài xế ô tô và xe máy thường đi với tốc độ nhanh, khi gặp tình huống bất ngờ thì lái xe xử lý không kịp dẫn đến tai nạn.

Nguyên nhân khác nữa là do hạ tầng chưa đồng bộ. Đường N5 được xây dựng mới với nền đường cao, khi giao cắt với đường liên thôn, liên xã có nền đường thấp tạo nên độ dốc tại các điểm giao cắt. Do đó, người dân đi từ trong làng đi ra đường N5 phải tăng tốc để lên dốc nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Hiện nhiều người dân vẫn có thói quen như đi trong đường làng, đường xã, chưa có thói quen giảm tốc độ, nhường đường, quan sát khi qua đường... nên khi đi qua đường N5 thì các tài xế ô tô không thể xử lý kịp dẫn đến tai nạn.

