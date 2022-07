Vây ráp hơn 30 thanh niên dùng hung khí, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến

Tại hiện trường, hơn 30 đối tượng mang theo nhiều hung khí dao phóng lợn, đao, kiếm, bom xăng tự chế… chuẩn bị lao vào ẩu đả nhau.

Khi thấy công an, các đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy loạn xạ.



Công an đã bắt được hơn 15 đối tượng và đưa về trụ sở công an xã làm việc. Tại hiện trường, nhiều hung khí dao phóng lợn, đao, kiếm, bom xăng tự chế được thu giữ. Qua làm việc, công an tiếp tục mở rộng điều tra và mời nhiều đối tượng khác lên làm việc. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được hơn 30 đối tượng.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống.



Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam đang thụ lý, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.