Vây bắt hai ông “trùm”, thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ ở Quảng Bình

Đối tượng Nguyễn Văn Thụ thời điểm bị bắt quả tang.

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Lệ Thủy phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ, tạm giữ hai đối tượng liên quan.

Hai đối tượng bị bắt quả tang gồm: Lê Văn Toản (SN 1976, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) và Nguyễn Văn Thụ (SN 1975, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy).

Cụ thể, vào khoảng tháng 9/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án mang bí số NVT1 do Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Tang vật vụ án thu giữ được là gần 820kg thuốc nổ.

Đối tượng Lê Văn Toản thời điểm bị bắt quả tang.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 4h ngày 10/5, các lực lượng gồm: Phòng PA09, PA06, PK02 và Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp phá án.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Văn Hóa, các lực lượng đã chia thành nhiều mũi và bắt quả tang thành công hai đối tượng Lê Văn Toản và Nguyễn Văn Thụ khi đang tổ chức vận chyển lên xe 21 bao tải bên trong chứa gần 820kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Đấu tranh ban đầu, Toản và Thụ khai nhận số thuốc nổ trên được mua từ tỉnh Quảng Trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toản và Thụ, lực lượng Công an Quảng Bình còn phát hiện và thu giữ thêm 25kg thuốc nổ, 01 khẩu súng, 19 viên đạn, 1 xe tải mang BKS 73C-010.20 cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.

Tác giả: Bảo Thiên

Nguồn tin: baophapluat.vn