Văn Lâm phản xạ 'nhanh như điện', làm nản lòng Đình Hoàng của SLNA

Topenland Bình Định là đội bóng có mục tiêu cụ thể hơn để phấn đấu ở thời điểm này, khi mà họ vẫn còn nguyên cơ hội đua vô địch với Hà Nội FC và Hải Phòng. Tuy nhiên, đội khách SLNA cũng không phải là không còn động lực, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng lúc này phải luôn bước vào mọi trận đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất vì màu cơ sắc áo, nhằm kéo lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Bình Định đã có một khởi đầu không thể suôn sẻ hơn, khi ngay ở phút thứ 4, Xuân Nam đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Đức thắng vượt lên dẫn trước nhờ một pha đánh đầu ngược ngoạn mục. Người treo bóng từ chấm đá phạt để Xuân Nam đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Tiến, không ai khác, chính là cái tên quen thuộc Nghiêm Xuân Tú.

Cú đá phạt tốt của Đình Tiến, nhưng Văn Lâm chơi cảnh giác

Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, đội chủ sân Quy Nhơn đã bất ngờ để mất thế trận vào tay SLNA. Cặp tiền vệ trung tâm Đỗ Văn Thuận và Lê Tiến Anh đã không thể quán xuyến khu vực giữa sân trước sự cơ động của Phạm Xuân Mạnh và Đinh Xuân Tiến bên phía SLNA.

Chính sự thống trị ở khu vực giữa sân là điều giúp đội bóng xứ Nghệ có được những cơ hội ăn bàn rõ ràng, nhưng đáng tiếc, những cú đá mãn nhãn của Oseni và Trần Đình Tiến đều đưa bóng đi dội xà ngang. Và khi mà xà ngang đã không can thiệp, thì những chân sút bên phía SLNA lại không thể thắng được Đặng Văn Lâm, người vẫn luôn luôn xuất sắc trong khung gỗ.

Đình Hoàng bất lực trước pha đổ người nhanh như điện của Văn Lâm

Pha cứu thua đầu tiên của Văn Lâm đến ở quả đá phạt đẹp mắt của Đình Tiến, Đình Tiến sút bóng theo phong cách của Cristiano Ronaldo, nhưng Văn Lâm đã chơi cảnh giác. Nhưng pha cứu thua sau đó còn đẳng cấp hơn.

Từ quả phất bóng mang thương hiệu Quế Ngọc Hải, hậu vệ phải kỳ cựu Trần Đình Hoàng xâm nhập vòng cấm, đón được trái bóng trước khi tung chân quyết đoán sút chéo góc. Nhưng bằng một cách nào đó, thì Văn Lâm vẫn phạn xạ và đổ người kịp thời để đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Đây có nói là một pha cứu thua không tưởng, và là một trong những pha cứu thua đẹp nhất ở vòng đấu này của V.League 2022.

Tác giả: Bảo Phương

Nguồn tin: bongda365.me