Va chạm kinh hoàng giữa ngã tư, 2 mẹ con văng khỏi xe buýt

Vụ va chạm kinh hoàng này được ghi lại tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe buýt nhỏ đang lưu thông qua ngã tư thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao tông trúng.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô con lao lên vỉa hè, tông trúng cột biển báo rồi lật ngửa. Do không thắt dây an toàn, một người phụ nữ và đứa con nhỏ đã văng khỏi chiếc xe buýt nhỏ.

Theo tin tức địa phương, 4 hành khách trên xe ô tô đều thắt dây an toàn nên không bị văng ra ngoài. May mắn thay, không có ai bị thương nặng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT