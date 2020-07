V-League nguy hiểm!

Ngay sau trận Than Quảng Ninh thắng khách SL Nghệ An 2-0 để nhảy vào tốp 3 trên bảng xếp hạng, họ lập tức cho Hải Phòng mượn ba trụ cột Andre Fagan, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân. Đây là một chuyện lạ dẫu không vi phạm quy chế nhưng nó cho thấy sự hài hước làm giảm giá trị V-League.

Do mùa giải V-League 2020 thi đấu với thể thức khác, nên thời hạn chuyển nhượng từ ngày 21-7 đến 17-8 không phải diễn ra giữa mùa như mọi năm. Vì thế, ba cầu thủ của Than Quảng Ninh có thể khoác áo Hải Phòng ngay vòng đấu sắp tới, như tiền vệ Tấn Tài chia tay đội Hà Tĩnh vừa ra sân trong màu áo CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, việc lão tướng Tấn Tài hay trước đó Anh Đức về đầu quân cho HA Gia Lai không gây ầm ĩ, bởi họ đang là cầu thủ tự do, hoặc chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của CLB. Còn chuyện trụ cột của một đội đang ở tốp 3 có rất nhiều cơ hội tranh ngôi vô địch bỗng dưng về giúp đội khác trốn xuống hạng đã gây ra nhiều tranh cãi.

Từ một đội đi tranh vô địch, Than Quảng Ninh dồn quân thiện chiến cho Hải Phòng tranh trụ hạng làm giảm giá trị CLB lẫn V-League. Ảnh: BTN

Cần biết Than Quảng Ninh đã giành 19 điểm sau 11 vòng đấu, nghĩa là chắc chắn lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất sau giai đoạn một V-League chạy đua vô địch, còn Hải Phòng mới có 10 điểm, chắc chắn vào nhóm sáu đội đá chung kết ngược.

Phản ứng đầu tiên là của chính người trong cuộc khi tiền đạo Fagan bày tỏ cảm xúc “không thể tin nổi” với cuộc chuyển nhượng lạ lùng. Chân sút người Jamaica sốc vì sau khi dốc sức cho Than Quảng Ninh tranh vô địch thì bây giờ lại lo chạy đua trụ hạng ở Hải Phòng mà không ai nói trước với anh một tiếng nào. Ngược lại, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân cho rằng đấy là chuyện bình thường, dù không nói ra mức ưu đãi khi về CLB mới sẽ cao hơn nhiều, mà chắc chắn không phải vì thử thách hay tham vọng gì khi đá cho đội hạng dưới.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của đội Nam Định phân tích Than Quảng Ninh đã chắc vào tốp 8 sau giai đoạn một nên đẩy quân đi giúp đội có nguy cơ rớt hạng do mối quan hệ thân thiết giữa họ. Vấn đề là việc cho cầu thủ giỏi ra đi cũng đồng nghĩa với suy nghĩ họ không nhất thiết phải tranh chức vô địch để làm gì. Không ai ngây thơ đến mức bỏ trụ cột của mình trong giai đoạn chạy đua quyết liệt đến ngôi vua cả.

Ông Sỹ nhìn nhận việc chuyển nhượng giữa hai CLB quá kệch cỡm và chơi như thế là không đẹp, chẳng khác gì mình tự đạp vào lưng mình. Nguy hiểm hơn là khi đá bóng mà không có động lực, hoặc chỉ đơn giản là cống hiến cho khán giả bằng một lối chơi đẹp với đội hình mạnh nhất thì rất dễ nảy sinh tiêu cực.

Nguy cơ tiêu cực ở giai đoạn hai Ai cũng thừa nhận thể thức mới của V-League 2020 rất hấp dẫn ở giai đoạn một, khi tất cả đều dốc sức ra chơi để vào tốp 8 tranh ngôi vô địch, nghĩa là đã chắc chắn trụ hạng. Thực tế diễn biến các trận đấu cho thấy cuộc chơi mùa này sạch nhất từ trước đến nay, bởi hầu hết đều sớm nỗ lực vượt qua nhóm sáu đội cuối bảng chạy trốn rớt hạng. Thế nhưng khi đã đạt mục tiêu không xuống hạng và không có tham vọng vô địch, V-League sắp sửa có nguy cơ toan tính hậu trường để giúp nhau giữa các CLB có quan hệ mật thiết. Như trường hợp Than Quảng Ninh vừa tự làm yếu mình với bao biện là tạo sân chơi cho cầu thủ trẻ mà không đả động gì đến cơ hội đua tranh ngôi cao nhất, chẳng khác gì tung cờ trắng. Thậm chí, V-League càng về sau sẽ càng xuất hiện những dấu hiệu “cứu bồ” lẫn nhau về điểm số khi các đội đã đánh mất cơ hội và động lực.

Tác giả: Gia Huy

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM